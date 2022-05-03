Российское Минобороны заявило о ежедневном открытии гумкоридора из Мариуполя

Гуманитарный коридор для жителей Мариуполя открывается каждый день. Об этом во вторник, 3 мая, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В соответствии с решением руководства РФ, Вооруженные силы России с 4 марта 2022 года при строгом соблюдении норм международного права и в чисто гуманных целях ежедневно с 08:00 до 20:00 мск без каких-либо ограничений открывают гуманитарный коридор на мариупольском направлении для эвакуации мирных жителей, в первую очередь женщин, детей, граждан пожилого возраста в любом избранном ими направлении», — сообщил он журналистам.

По словам представителя Минобороны, по указанному гумкоридору мариупольцы могут выехать как на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), так и в «подконтрольные киевским властям районы».

Мизинцев уточнил, что за сутки без участия украинских властей из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины на территорию России эвакуированы 11 564 человека, в том числе 1 571 ребенок, а всего с начала специальной военной операции — уже 1 103 701 человек, из которых 197 927 — дети.

Вместе с тем открытые Россией гуманитарные коридоры постоянно обстреливаются украинскими неонацистами.

«На всех маршрутах российские военнослужащие совместно с формированиями Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают «режим тишины». В свою очередь, киевские власти этих гуманных принципов не придерживаются. Средствами объективного контроля зафиксированы многочисленные обстрелы открытых гуманитарных коридоров боевиками националистических батальонов из стрелкового оружия и минометов», — заявил Мизинцев.

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