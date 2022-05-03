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Более 140 человек за сутки эвакуированы из Мариуполя в ДНР

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Из Мариуполя на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки были эвакуированы 149 человек, 22 из них дети. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР 3 мая.

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«В течение дня 3 мая, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 149 человек, среди них 22 ребенка», — сказано в сообщении.

Накануне на территорию ДНР из Мариуполя были эвакуированы 393 человека, всего с 5 марта — более 26 тыс. эвакуированных, добавили в штабе.

Мужчина, который 30 апреля смог покинуть завод «Азовсталь», заявил, что на территории предприятия продолжают оставаться минимум 300 мирных жителей. Он рассказал, что гражданские не знали о зеленых коридорах, поскольку находились в бомбоубежище без связи. Таким образом, они пропустили три гумкоридора.

29 апреля боец сил ДНР с позывным «Зверь» рассказал, что украинские военные не выпускают мирных жителей с территории завода «Азовсталь».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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