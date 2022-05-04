На своей волне: береговые ракеты уничтожили партию западного оружия для Украины

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по военным объектам на Украине. 3 мая в российском военном ведомстве сообщили, что береговые ракетные комплексы поразили логистический центр в районе Одессы. В результате были уничтожены беспилотники "Байрактар", а также ракетное вооружение и боеприпасы, поставленные Киеву США и рядом европейских стран. В этот же день у населенных пунктов Николаевка, Волчеяровка и Лисичанск российская авиация уничтожила три РЛС подсвета и наведения ракетных комплексов С-300, тактический ракетный комплекс «Точка-У», зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ», три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов в районе Слатино. По словам экспертов, береговые ракетные комплексы «Бастион», которые были испытаны еще в Сирии, доказали свою универсальность.

Удар с берега

Во вторник Минобороны РФ сообщило о новом ударе береговыми ракетными комплексами по военным целям на Украине.

— Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2», а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран, — заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

На своей волне 1 Пуск высокоточной ракеты «Оникс» расчетом дивизиона берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря по объектам военной инфраструктуры ВСУ Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ

3 мая у населенных пунктов Николаевка, Волчеяровка и Лисичанск уничтожены три украинских радиолокационных станции подсвета и наведения зенитных ракетных комплексов С-300, тактический ракетный комплекс «Точка-У», зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ», три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов в районе Слатино.

У Красного Лимана, Краматорска и Камышевахи ракетами ВКС поражены четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

Оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки нанесли более ста ударов по пунктам управления и районам сосредоточения техники и живой силы ВСУ.

Артиллерийскими подразделениями поражены одиннадцать пунктов управления, 54 огневых позиций украинских артиллерийских подразделений, два склада горюче-смазочных материалов, а также 342 опорных пункта и района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Ракетные войска нанесли удары по командным пунктам 81-й аэромобильной бригады у населенного пункта Долина и 77-й бригады территориальной обороны у Подоловки в Харьковской области. В Кульбакино Николаевской области они уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили семь украинских беспилотников. Сбиты в воздухе две баллистические ракеты «Точка» у Изюма и Новой Дмитровки, а также одиннадцать снарядов реактивной системы залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 697 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2793 танка и других боевых бронированные машины, 319 установок реактивных систем залпового огня, 1267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2598 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщил генерал-майор Игорь Конашенков.

— Береговой комплекс «Бастион» доказал свою универсальность, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Его главное предназначение - вести огонь сверхзвуковыми ракетами «Оникс» по боевым кораблям и целым эскадрам противника, не позволяя им приблизиться к берегу. Но эти боеприпасы пригодны и для высокоточных атак по наземным целям. Украина не стала первым местом боевого применения «Бастионов». В 2016 году эта возможность была опробована в Сирии, где "Ониксы" использовали для обстрелов целей экстремистов.

Эксперт напомнил, что такие комплексы расположены и в Крыму. Полуостров стал надёжным «непотопляемым авианосцем» России на Чёрном море. Здесь на постоянной основе размещены флот, авиация и ракеты, позволяющие надёжно контролировать всю морскую акваторию Черноморья и побережье Украины. Последние события лишний раз напоминают о стратегической важности полуострова для нашей страны, заключил Дмитрий Болтенков.

На своей волне 2 Эвакуация жителей Мариуполя в село Безыменное Фото: ТАСС/Ковалев Петр

3 мая начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что за сутки из опасных районов Украины и народных республик Донбасса эвакуированы 11 564 человека, в том числе 1 571 ребенок, а всего с начала военной операции – уже 1 103 701 человек, 197 927 из которых - дети.

Мизинцев привел данные о фактах использования боевиками объектов гражданской инфраструктуры в военных целях. Так, в поселке городского типа Райгородок Краматорского района в многоквартирных домах на улицах Восточная и Молодежная на верхних этажах неонацисты оборудовали огневые точки, в подвалах – склады с боеприпасами, а граждан насильно удерживают в своих квартирах, сообщил он. В Николаеве на территории школ № 6 и № 7 размещены установки РСЗО, бронетехника, автотранспорт с боеприпасами, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась.

- Кроме того, в Харькове боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ проводят рейды по выявлению местных жителей, выражающих пророссийские взгляды или осуждающих действующую украинскую власть, - рассказал генерал-полковник. - Граждан, в телефонах которых обнаружены переписки подобного содержания, а также вызовы на номера российских абонентов, задерживают и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных домой до настоящего времени так и не вернулись. По достоверно установленным данным подобные масштабные рейды ранее проведены в Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других населенных пунктах.

Разведка уточнила

В Минобороны России 3 мая рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Инженерно-разведывательный дозор под командованием майора Александра Степанова вел разведку дорог, по которым предстояло пройти тыловым колоннам. На одной из них инженеры обнаружили восемь фугасов и десять мин со взрывателями установленными в асфальтное покрытие дороги. Смертельные сюрпризы, несмотря на сложность разминирования, были успешно обезврежены.

- Это позволило колоннам материально-технического обеспечения вовремя и без потерь доставить боеприпасы на передний край, - отметили в российском военном ведомстве.

Кроме того, дозор Александря Степанова из-под огня эвакуировал раненных солдат и офицеров в полевой госпиталь. Благодаря этому, все военнослужащие вовремя получили медицинскую помощь.

Младший сержант Антон Михайлов в составе батальонно-тактической группы участвовал в освобождении одного из населенных пунктов. В разрушенном здании он обнаружил диверсионную группу противника, готовящиеся напасть на российские войска.

Мгновенно оценив ситуацию, Михайлов доложил командиру о засаде, после чего вместе с экипажем своей боевой машины вступил в бой.

Ведя прицельный огонь, Антон получил ранение кисти, но из боя не вышел. В ходе столкновения группа диверсантов была полностью ликвидирована.

- Самоотверженные действия младшего сержанта Антона Михайлова позволили развить наступление российских войск и освободить населенный пункт, - отметили в Минобороны.

На своей волне 3 Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Батальон под командованием подполковника Евгения Капустина получил приказ занять круговую оборону и ждать подхода подкрепления. В короткий промежуток времени майор составил план обороны, грамотно распределил вверенные ему подразделения и заминировал наиболее опасные направления.

- Все попытки противника выбить батальон с позиций были пресечены без потерь в личном составе и технике, - добавили в военном ведомстве.

Перед отходом к основным силам бойцы батальона провели разведку. Они уточнили оперативную обстановку и вскрыли расположение украинских вооруженных формирований. Также были установлены точные координаты мест, где противник раздавал оружие националистам, рассказали в Минобороны.

После команды на вывод батальона к основным силам, майор умело организовал прорыв из окружения. Вверенные ему подразделения без потерь прибыли в заданный район. Полученная разведчиками информация позволила уточнить оперативную обстановку в районе проведения боевых действий, отметили в военном ведомстве.