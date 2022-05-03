Спецоперация в Донбассе 3 мая. Текстовая трансляция

Текстовая трансляция





Два мирных жителя пострадали при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками. Об этом говорится в сводке представительства ДНР в СЦКК по итогам суток.





Минобороны РФ показало, как жителям Харьковской области доставили 40 тонн гуманитарной помощи.





В молдавской автономии Гагаузии разрешили носить георгиевскую ленту. Соответствующий закон подписала ее глава Ирина Влах. Ранее власти Молдавии запретили георгиевскую ленточку, а также демонстрацию символов V и Z.





Из Мариуполя за сутки эвакуированы 393 человека, среди них 59 детей, передает штаб территориальной обороны ДНР. Они находятся в пункте оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта вывезли почти 26,8 тыс. мирных жителей.





США с 2005 года профинансировали биологические программы на Украине на $224 млн, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.





Украинский снаряд попал в здание школы в Еленовке (ДНР), говорится в сводке представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Обстрел был зафиксирован в 06:55, по Еленовке выпустили шесть снарядов калибром 122 мм. Кроме того, с начала суток дважды под огнем оказался Донецк. ВСУ применили 9 снарядом калибром 122 мм.











Житель Одессы Денис Шатунов, очевидец трагических событий 2 мая 2014 года, рассказал, как националисты заранее готовились сжигать людей заживо.





Украине передали более 70 из 90 запланированных гаубиц М777. Работе с ними американцы обучили свыше 170 представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.





Болгарская федерация промышленных потребителей предупредила премьер-министра страны Кирилла Петкова, что начнет протесты из-за цен на газ. «Болгарская промышленность не может выдержать более высокие цены на природный газ, чем апрельские», — заявил исполнительный директор федерации Ивайло Найденов.