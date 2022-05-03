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Спецоперация в Донбассе 3 мая. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Спецоперация в Донбассе 3 мая. Текстовая трансляция
2022-05-03 08:13:34
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В рамках специальной военной операции по защите Донбасса продолжается эвакуация с комбината «Азовсталь» в Мариуполе: с его территории вышли свыше 100 человек. Некоторые страны Запада нашли лазейки, чтобы покупать российское топливо в обход санкций. Тем временем глава Евродипломатии Жозеп Боррель анонсировал отключение новых российских банков от системы платежей SWIFT. Об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, санкциях и многом другом, что происходит на фоне спецоперации, читайте в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:44
Два мирных жителя пострадали при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками. Об этом говорится в сводке представительства ДНР в СЦКК по итогам суток.
Сегодня, 09:33
Минобороны РФ показало, как жителям Харьковской области доставили 40 тонн гуманитарной помощи.
Сегодня, 09:26
В молдавской автономии Гагаузии разрешили носить георгиевскую ленту. Соответствующий закон подписала ее глава Ирина Влах. Ранее власти Молдавии запретили георгиевскую ленточку, а также демонстрацию символов V и Z.
Сегодня, 09:23
Из Мариуполя за сутки эвакуированы 393 человека, среди них 59 детей, передает штаб территориальной обороны ДНР. Они находятся в пункте оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта вывезли почти 26,8 тыс. мирных жителей.
Сегодня, 09:11
США с 2005 года профинансировали биологические программы на Украине на $224 млн, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Сегодня, 09:04
Украинский снаряд попал в здание школы в Еленовке (ДНР), говорится в сводке представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Обстрел был зафиксирован в 06:55, по Еленовке выпустили шесть снарядов калибром 122 мм. Кроме того, с начала суток дважды под огнем оказался Донецк. ВСУ применили 9 снарядом калибром 122 мм.
Сегодня, 08:33
Сегодня, 08:32
Житель Одессы Денис Шатунов, очевидец трагических событий 2 мая 2014 года, рассказал, как националисты заранее готовились сжигать людей заживо.
Сегодня, 08:29
Украине передали более 70 из 90 запланированных гаубиц М777. Работе с ними американцы обучили свыше 170 представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Сегодня, 08:20
Болгарская федерация промышленных потребителей предупредила премьер-министра страны Кирилла Петкова, что начнет протесты из-за цен на газ. «Болгарская промышленность не может выдержать более высокие цены на природный газ, чем апрельские», — заявил исполнительный директор федерации Ивайло Найденов.
Сегодня, 08:14
Российские вооруженные силы приближаются к перехвату важных транспортных узлов, сказал «Известим» военный эксперт Владислав Шурыгин. «В течение пары недель должен произойти определенный перелом, по крайней мере, на Донбассе», — полагает он. Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в нашем материале «По выходу дела: как продолжается эвакуация мирных жителей с „Азовстали“».
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Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022