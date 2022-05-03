Бастрыкин рассказал о ходе следствия по факту разработки биооружия на Украине

Объем финансирования США биопрограмм на Украине с 2005 года превысил $224 млн. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в интервью RT, выдержки из которого опубликованы 3 мая.

Он отметил, что финансирование и контроль за процессом разработки биопрограмм на Украине осуществлялись министерством обороны США и другими связанными с ним организациями. По словам Бастрыкина, Вашингтон вел работы по модернизации и переоснащению около 30 научных учреждений министерств здравоохранения и сельского хозяйства Украины, а также ряда санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил минобороны Украины.

«Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков», — заявил Бастрыкин.

По его словам, результаты исследований были вывезены на подконтрольные Киеву территории перед началом специальной операции РФ по защите Донбасса.

28 апреля в СК сообщили, что ведомство в рамках уголовного дела проанализирует новые сведения о биологической программе на Украине. По имеющимся данным, в период с 2019-го по 2021 год американские ученые из лаборатории города Мерефа в Харьковской области проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы.

За день до этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев связал вспышки заболеваемости в мире с биолабораториями США. По его словам, Вашингтон развернул сеть биолабораторий в Грузии, на Украине, в Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и Армении, где, «прикрываясь научными исследованиями, ведут военно-биологическую деятельность».

19 апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН новые документы, связанные с биолабораториями США на территории Украины.

18 апреля сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины направила в МИД РФ запрос о приглашении ряда американских должностных лиц для разговора о биолабораториях.

В середине марта Минобороны РФ обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.