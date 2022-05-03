В СК допустили возбуждение еще одного дела в отношении Надежды Савченко

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать возможную причастность гражданки Украины Надежды Савченко к убийству жителя Донбасса в 2014 году. Об этом сообщается на сайте ведомства 3 мая.

Ранее Савченко уже была осуждена в РФ. Таким образом, против нее на территории страны может быть возбуждено еще одно уголовное дело.

Как указали в ведомстве, ранее в СМИ было опубликовано видео, на котором пленный боевик украинской националистической группировки «Айдар» (запрещена в РФ) рассказывает о совершенных военнослужащими этого батальона преступлениях, в том числе об убийстве одного из мирных жителей — специалиста по теплоэлектроцентралям.

«По словам боевика, в 2014 году он стал свидетелем того, как участница батальона «Айдар» <...> Надежда Савченко остановила автомобиль «Волга». Сидевший в машине человек сказал, что он специалист по теплоэлектроцентралям и едет на Луганскую ТЭС. Савченко созвонилась с кем-то по телефону, мужчину на ТЭС не пропустили, а впоследствии по направлению к городу Луганску его расстреляли», — говорится в сообщении СК.

Возможную причастность Савченко к этому преступлению проверят следователи.

В марте 2016 года Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе российских журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка. В мае того же года президент Владимир Путин помиловал Савченко и она вернулась на Украину.

Спустя два года, в марте 2018-го, на родине Савченко обвинили в подготовке терактов в здании украинского парламента. Из-за самоотвода судей рассмотрение дела неоднократно откладывалось. В результате в августе того же года было объявлено о завершении досудебного расследования, а в апреле 2019-го Савченко освободили из-под стражи в связи с истечением срока меры пресечения и отказом суда продлевать срок ареста.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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