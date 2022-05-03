Прямой эфир
Экономика
Боррель анонсировал отключение российских банков от SWIFT
Общество
СК возбудил уголовные дела в отношении участвующих в боевых действиях наемников
Мир
Парламент Эстонии рассмотрит предложение правительству о договорах по границам с РФ
Мир
Болгарские промышленники будут протестовать против повышения цен на газ
Общество
В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре 3 мая
Мир
Папа римский заявил о желании встретиться с Путиным и обсудить Украину
Мир
Полиция задержала 70 активистов на протестах в Ереване
Экономика
В «Газпроме» сообщили о сохранении уровня заявок на транзит газа через Украину
Армия
ВС РФ ударили по логистическому центру на военном аэродроме Одессы
Мир
Два мирных жителя погибли в ЛНР в результате обстрела ВСУ
Мир
Пентагон рассказал о почти 200 обученных представителях ВСУ

В СК допустили возбуждение еще одного дела в отношении Надежды Савченко

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать возможную причастность гражданки Украины Надежды Савченко к убийству жителя Донбасса в 2014 году. Об этом сообщается на сайте ведомства 3 мая.

Ранее Савченко уже была осуждена в РФ. Таким образом, против нее на территории страны может быть возбуждено еще одно уголовное дело.

По выходу дела: как продолжается эвакуация мирных жителей с «Азовстали»
И чем примечательны достижения российских военных в воздушном столкновении в районе Славянска

Как указали в ведомстве, ранее в СМИ было опубликовано видео, на котором пленный боевик украинской националистической группировки «Айдар» (запрещена в РФ) рассказывает о совершенных военнослужащими этого батальона преступлениях, в том числе об убийстве одного из мирных жителей — специалиста по теплоэлектроцентралям.

«По словам боевика, в 2014 году он стал свидетелем того, как участница батальона «Айдар» <...> Надежда Савченко остановила автомобиль «Волга». Сидевший в машине человек сказал, что он специалист по теплоэлектроцентралям и едет на Луганскую ТЭС. Савченко созвонилась с кем-то по телефону, мужчину на ТЭС не пропустили, а впоследствии по направлению к городу Луганску его расстреляли», — говорится в сообщении СК.

Возможную причастность Савченко к этому преступлению проверят следователи.

В марте 2016 года Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе российских журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка. В мае того же года президент Владимир Путин помиловал Савченко и она вернулась на Украину.

Спустя два года, в марте 2018-го, на родине Савченко обвинили в подготовке терактов в здании украинского парламента. Из-за самоотвода судей рассмотрение дела неоднократно откладывалось. В результате в августе того же года было объявлено о завершении досудебного расследования, а в апреле 2019-го Савченко освободили из-под стражи в связи с истечением срока меры пресечения и отказом суда продлевать срок ареста.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022