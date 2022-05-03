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Боррель анонсировал отключение российских банков от SWIFT

Глава дипломатии ЕС Боррель анонсировал отключение от SWIFT новых российских банков
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал отключение новых российских банков от международной системы платежей SWIFT, о чем он рассказал в понедельник, 2 мая, в эфире венесуэльского телеканала VPI TV.

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«В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. И в энергетике будут еще меры, которые повлияют на импорт российской нефти», — сообщил европейский политик.

Боррель добавил, что Евросоюз (ЕС) принял пять пакетов санкций против России, отметив, что спецоперация по защите Донбасса приобрела, по мнению европейцев, слишком радикальный характер.

Ранее, 30 апреля, стало известно, что в шестой пакет санкций Евросоюза против России может войти эмбарго на российскую нефть, а также отключение ряда российских банков от системы SWIFT. Санкционным мерам могут консультативные услуги, а также услуги на покупку недвижимости и другие операции с участием облачных технологий, выяснило Bloomberg.

29 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что снижение потребления российского газа в странах ЕС не приведет к разбалансировке бюджета РФ, так как поставки топлива увеличатся по другим направлениям. При этом, по его мнению, Европа не сможет отказаться от российского газа в ближайшее время.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. При этом он указал на рост цен и инфляцию беспрецедентного характера.

В начале апреля в Еврокомиссии объявили о пятом пакете санкций против России. Пакет рестрикций включает запрет на приобретение, импорт или передачу угля в страны Европейского союза, если они происходят из России или экспортируются оттуда начиная с августа 2022 года.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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