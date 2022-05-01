Bloomberg раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России

В шестой пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России может войти эмбарго на российскую нефть, а также отключение ряда российских банков от системы SWIFT. Об этом 30 апреля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По информации осведомленных источников, Европейский Союз намерен предложить ввести запрет на российскую нефть к концу года, а до этого — постепенно вводить ограничения на импорт. ЕС также будет настаивать на отключении большего числа банков из России и Беларуси от международной платежной системы SWIFT», — пишет издание.

Уточняется, что под отключение от международной системы может попасть ПАО «Сбербанк».

Также подвергнуться санкционным мерам могут консультативные услуги, а также услуги на покупку недвижимости и другие операции с участием облачных технологий.

При этом решение о введении новых санкций, пишет агентство, может быть принято уже на следующей неделе на встрече послов ЕС.

Ранее в субботу колумнист агентства Bloomberg Рэйчел Морисон, опираясь на выводы специалистов, написал о том, что Европа приблизится к энергетическому шоку в случае резкого прекращения поставок газа РФ.

В этот же день газета The New York Times со ссылкой на источники из круга официальных лиц и дипломатов ЕС сообщила, что Евросоюз планирует начать поэтапное введение эмбарго на импорт нефти из России уже в начале мая.

Между тем, 29 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что снижение потребления российского газа в странах ЕС не приведет к разбалансировке бюджета РФ, так как поставки топлива увеличатся по другим направлениям. При этом, по его мнению, Европа не сможет отказаться от российского газа в ближайшее время.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. При этом он указал на рост цен и инфляцию беспрецедентного характера.

В начале апреля в Еврокомиссии объявили о пятом пакете санкций против России. Пакет рестрикций включает запрет на приобретение, импорт или передачу угля в страны Европейского союза, если они происходят из России или экспортируются оттуда начиная с августа 2022 года.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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