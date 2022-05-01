Прямой эфир
Сюжет:

Bloomberg раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России

Bloomberg: в шестой пакет санкций ЕС против России может войти эмбарго на нефть и отключение от SWIFT
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В шестой пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России может войти эмбарго на российскую нефть, а также отключение ряда российских банков от системы SWIFT. Об этом 30 апреля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Цап-царап»: что особенного в параллельном импорте и как он скажется на ценах
В ближайшее время по новой схеме в Россию возобновятся поставки одежды, техники и прочих товаров

«По информации осведомленных источников, Европейский Союз намерен предложить ввести запрет на российскую нефть к концу года, а до этого — постепенно вводить ограничения на импорт. ЕС также будет настаивать на отключении большего числа банков из России и Беларуси от международной платежной системы SWIFT», — пишет издание.

Уточняется, что под отключение от международной системы может попасть ПАО «Сбербанк».

Также подвергнуться санкционным мерам могут консультативные услуги, а также услуги на покупку недвижимости и другие операции с участием облачных технологий.

При этом решение о введении новых санкций, пишет агентство, может быть принято уже на следующей неделе на встрече послов ЕС.

Ранее в субботу колумнист агентства Bloomberg Рэйчел Морисон, опираясь на выводы специалистов, написал о том, что Европа приблизится к энергетическому шоку в случае резкого прекращения поставок газа РФ.

В этот же день газета The New York Times со ссылкой на источники из круга официальных лиц и дипломатов ЕС сообщила, что Евросоюз планирует начать поэтапное введение эмбарго на импорт нефти из России уже в начале мая.

Между тем, 29 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что снижение потребления российского газа в странах ЕС не приведет к разбалансировке бюджета РФ, так как поставки топлива увеличатся по другим направлениям. При этом, по его мнению, Европа не сможет отказаться от российского газа в ближайшее время.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. При этом он указал на рост цен и инфляцию беспрецедентного характера.

В начале апреля в Еврокомиссии объявили о пятом пакете санкций против России. Пакет рестрикций включает запрет на приобретение, импорт или передачу угля в страны Европейского союза, если они происходят из России или экспортируются оттуда начиная с августа 2022 года.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022