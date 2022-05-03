Болгарские промышленники будут протестовать против повышения цен на газ

Из-за ожидаемого повышения цен на газ Болгарская федерация промышленных потребителей предупредила премьер-министра страны Кирилла Петкова, что начнет протесты.

«Болгарская промышленность не может выдержать более высокие цены на природный газ, чем апрельские. В противном случае у нас нет выбора, кроме как перейти к протестным действиям», — заявил в интервью изданию Radio Bulgaria исполнительный директор федерации Ивайло Найденов.

Ранее, 27 апреля, «Газпром» приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNIG в связи с тем, что страна отказалась платить за российский газ в рублях. При этом в минэнерго Болгарии сообщили, что такой порядок оплаты не соответствует действующему до конца года контракту.

2 мая против оплаты газа из России в рублях выступила и Франция, заявив, что подобный шаг противоречил бы принятым ранее контрактам, а подобное решение может быть принято только на европейском уровне.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по прибытии на встречу министров энергетики ЕС заявила, что требование России платить за газ рублями является «попыткой разделить» Евросоюз.

На фоне антироссийских санкций президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Антироссийские санкции, отражающиеся на мировой экономике, начали принимать на фоне спецоперации РФ по защите Донецкой и Луганской народных республик.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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