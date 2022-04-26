Правительство Польши отказалось платить за российский газ в рублях

Польша не будет платить за российский газ рублями. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

«Мы не будем платить», — ответил он журналистам на соответствующий вопрос.

По словам Наимского, Варшава готова к возможным рискам, вызванным отказом от оплаты российского газа рублями.

«Мы в состоянии в случае необходимости и принятия такого решения отказаться от поставок газа в любой момент, и мы готовы к действиям российской стороны, которая могла бы прекратить поставки», — заключил он.

25 апреля глава газотранспортного оператора страны Gaz-System Томаш Стемпень заявил о готовности Польши отказаться от импорта российского газа. По его словам, на данный момент польские хранилища газа заполнены почти на 80%.

22 апреля премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в вопросе покупки российского газа за рубли будет исходить из того, разрешила ли это делать Еврокомиссия (ЕК). Если ЕК признает такую оплату не нарушающей санкции, все страны-члены Евросоюза будут принимать решение самостоятельно.

В тот же день Еврокомиссия направила странам ЕС письмо, в котором говорится о том, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции Евросоюза против России, но компании могут согласиться с такой системой оплаты.

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Венгрия, Словакия и Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.