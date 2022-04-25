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В Польше заявили о готовности отказаться от импорта российского газа

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Польша готова отказаться от импорта российского газа. Об этом глава газотранспортного оператора страны Gaz-System Томаш Стемпень заявил в понедельник, 25 апреля.

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По его словам, это стало возможным благодаря расширению газотранспортной системы и введенной в эксплуатацию компрессорной станции в Кендзежин-Козле.

«Объявляем об открытии одной из газокомпрессорных станций, которая будет перекачивать газ из газопровода Baltic Pipe и терминала СПГ в направлении Малопольши, Подкарпатья и до границы с Украиной и Словакией. Газокомпрессорная станция является элементом более широкого инвестиционного плана, более широкой стратегии по диверсификации поставок газа в Польшу», — цитирует Стемпеня money.pl.

По его словам, на данный момент польские хранилища газа заполнены почти на 80%, передает RT.

Ранее, 22 апреля, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в вопросе покупки российского газа за рубли будет исходить из того, разрешила ли это делать Еврокомиссия (ЕК), пишет REGNUM. Он добавил, что если ЕК признает такую оплату не нарушающей санкции, все страны — члены Евросоюза будут принимать решение самостоятельно.

В тот день сообщалось, что Еврокомиссия направила странам ЕС письмо, в котором говорится о том, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции Евросоюза против России, но компании могут согласиться с такой системой оплаты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на разрешение Великобритании находящемуся под санкциями Газпромбанку принимать до 31 мая платежи за газ от ЕС, это не означает отсрочку в переходе на оплату в рублях. По его словам, решение Британии временно ослабить санкционную политику для одного из российских банков носит не столько положительный характер для РФ, сколько выгодный для самого Лондона.

23 марта российский президент объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Венгрия, Словакия и Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.

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