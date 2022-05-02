Еврокомиссия обвинила Россию в попытке разделить Евросоюз

Требование России платить за газ рублями является «попыткой разделить» Евросоюз (ЕС). Об этом 2 мая заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по прибытии на встречу министров энергетики ЕС.

«Решение России прекратить поставки российского газа в Болгарию и Польшу мы (Еврокомиссия. — Ред.) расцениваем как то, что Россия — ненадежный поставщик. Требование России платить в рублях — это попытка разделить ЕС, мы должны ответить в единстве и солидарности», — сказала она.

Симсон добавила, что Еврокомиссия не располагает информацией о том, сколько компаний ЕС готовы платить за энергоресурсы из РФ рублями.

На фоне антироссийских санкций, которые были введены из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 2 мая заявил, что Запад виновен в «краже» у России более $300 млрд за поставки газа и нефти, и подчеркнул, что делать этого Россия не позволит.

Между тем министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили сообщила, что все страны ЕС единогласны в том, чтобы продолжать платить за российский газ в евро или долларах.

«Мы продолжим платить в евро за те контракты, которые были заключены в евро, и в долларах — за контракты, которые были изначально в долларах», — заявила она.

Также стало известно, что Еврокомиссия обсудит шестой пакет антироссийских санкций 3 мая на заседании коллегии еврокомиссаров.

При этом ранее в этот день глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт наложит вето на любую инициативу ЕС об ограничении импорта российских энергоресурсов, поскольку страна не намерена вводить санкции, от которых пострадает сама. Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач также заявил о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести эмбарго.

30 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в шестой пакет санкций ЕС против России могут войти эмбарго на российскую нефть, а также отключение ряда российских банков от системы SWIFT.

Днем ранее газета The New York Times со ссылкой на источники из круга официальных лиц и дипломатов ЕС сообщила, что Евросоюз планирует начать поэтапное введение эмбарго на импорт нефти из России уже в начале мая.

28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны украли довольно значительную сумму российских резервов.

27 апреля стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. В средине месяца ситуация в регионе обострилась. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик заявили об участившихся обстрелах со стороны Украины, объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».