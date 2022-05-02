Лавров обвинил страны Запада в воровстве денег за газ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад виновен в «краже» у России более $300 млрд за поставки нефти и газа, и подчеркнул, что делать этого Россия не позволит.

«У нас украли деньги, более $300 млрд. Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти. Мы не имеем права перед собственным народом позволять Западу продолжать свои воровские привычки», — сказал дипломат в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

Он объяснил, что такая ситуация стала возможна потому, что «Газпром» был вынужден хранить деньги на своих счетах в западных банках, согласно принятым на Западе правилам.

«Захотели наказать Россию — своровали. Сейчас нам предлагают продолжать торговать как раньше, а деньги останутся лежать у них. Когда захотят, опять их прикарманят», — продолжил он.

Лавров обратил внимание на то, что западная пресса все еще предпочитает замалчивать столь очевидную ситуацию.

Кроме того, глава МИД разъяснил предложение России, согласно которому поставки будут считаться оплаченными не после поступления евро или долларов в Газпромбанк, а после их конвертации в рубли. Министр указал, что после этого деньги «уже невозможно украсть».

Он подчеркнул, что для покупателей ничего не меняется: они по-прежнему платят в евро и долларах суммы, указанные в контракте, а конвертация осуществляется после этого, заключил глава МИД России.

Как заявил ранее, 29 апреля, Лавров, ключевые партнеры Москвы согласились на оплату российского газа в рублях. В беседе с телеканалом Al Arabiya глава МИДа подчеркнул, эта схема нужна, чтобы избежать «бесстыдного грабежа». Он напомнил, что после начала спецоперации западные страны «украли у России более $300 млрд — фактически то, что сами же заплатили за газ».

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны украли довольно значительную сумму российских резервов.

27 апреля агентство Bloomberg написало, что 10 покупателей из Европы уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях. При этом четверо из них уже оплатили покупку.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения заявили о возможности платить рублями за российский газ.

Разговоры об отказе от российских энергоресурсов усилились на Западе на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса с 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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