Лавров заявил о переходе большинства партнеров РФ на оплату газа в рублях

Ключевые партнеры Москвы согласились на оплату российского газа в рублях. Об этом 29 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с телеканалом Al Arabiya.

«Большинство ключевых партнеров России, покупающих газ [у РФ], уже перешли на тот способ оплаты [в рублях]», — отметил глава МИД РФ.

Глава МИД подчеркнул, эта схема нужна, чтобы избежать «бесстыдного грабежа».

Импортеры газа платят ту же сумму в той же валюте, что привыкли, а остальное произойдет автоматически, пояснил он.

«Дело в том, что они расплачиваются с нами валютой, а потом арестовывают наши счета. То есть схема, которая была предложена [Россией], справедлива. Она позволит нам получить выплаты в рублях», — заметил министр.

Он напомнил, что после начала спецоперации западные страны «украли у России более $300 млрд — фактически то, что сами же заплатили за газ».

29 апреля стало известно, что австрийский концерн OMV прорабатывает предложенный ПАО «Газпром» вариант оплаты газа в рублях.

27 апрелял агентство Bloomberg написало, что 10 покупателей из Европы уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях. При этом четверо из них уже оплатили покупку.

В тот же день финансовый директор немецкой энергетической компании Uniper Тиина Туомела заявила, что Германия не отказывается от оплаты газа в рублях и продолжает обсуждать эту возможность с Россией. Она подчеркнула, что первый платеж компании за российский газ в рублях могут провести в конце мая.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения заявили о возможности платить рублями за российский газ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 апреля подчеркивал, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны украли довольно значительную сумму российских резервов.