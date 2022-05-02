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Франция выступила против оплаты газа из России в рублях

Французский министр Помпили заявила, что Париж продолжит платить за российский газ в евро
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Франция выступает против оплаты газа из России в рублях, такой шаг противоречит принятым ранее контрактам. Такое заявление 2 мая сделала французский министр экологического перехода Барбара Помпили, комментируя прекращение «Газпромом» поставок в Болгарию и Польшу, которые отказались оплачивать газ в рублях.

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«В ходе сегодняшних переговоров в Брюсселе мы намерены выразить солидарность с нашими европейскими коллегами, а также напомнить о правилах контракта, которые нельзя просто так нарушать. Мы продолжим платить в евро или долларах, в соответствии с контрактами», — сказала она в эфире телеканала BFM.

Как подчеркнула министр, решение о переводе оплаты газа из России в другие валюты может быть принято исключительно на европейском уровне. Также Помпили указала на то, что страны Евросоюза продолжают разрабатывать меры, которые позволят им снизить зависимость от российских поставок.

В понедельник в Брюсселе состоится внеочередное заседание совета ответственных за энергетику министров стран ЕС. На встрече будет рассмотрена текущая ситуация в сфере европейской энергетики в контексте ситуации на Украине.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по прибытии на встречу министров энергетики ЕС заявила, что требование России платить за газ рублями является «попыткой разделить» Евросоюз.

Накануне, 1 мая, глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш сообщил, что Венгрия наряду с еще девятью странами уже открыла счета в российском банке для оплаты газа по правилам, которые предложила Москва. Так, Будапешт открыл счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли. Однако другие страны, которые уже сделали то же самое, об этом пока не распространяются.

30 апреля The Washington Post в статье выразил мнение экспертов, что государства ЕС зависят от российского газа, и них нет достаточных альтернатив поставкам топлива из РФ. Как убеждены специалисты, если Россия прекратив поставки газа, для Европы настанут мучительные времена, страны будут буквально бороться за возможность обеспечить энергией дома своих граждан и бизнес.

Ранее, 27 апреля, стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

На фоне антироссийских санкций, которые были введены из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

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