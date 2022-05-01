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WP назвала альтернативы газу из России недостаточными для Европы

Washington Post: у Европы недостаточно альтернатив российскому газу
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Страны Евросоюза зависят от российского газ, поскольку до начала спецоперации Москвы по защите Донбасса, Россия являлась поставщиком около трети всего газа, потребляемого в Европе, теперь у государств ЕС нет достаточных альтернатив поставкам топлива из РФ. Об этом 30 апреля пишет The Washington Post.

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Отмечается, что, если Россия прекратив поставки газа, для Европы настанут мучительные времена, страны будут буквально бороться за возможность обеспечить энергией дома своих граждан и бизнес.

«В ближайшей перспективе не существует достаточного количества альтернатив, чтобы избежать серьезных экономических потерь предстоящей зимой, если Россия прекратит поставки [природного газа]», — говорится в статье.

Как отметил эксперт из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Эдвард Чоу, никто не сможет в кратчайшие сроки произвести больше сжиженного природного газа (СПГ), чем Россия, какие бы «фантазии ни распространяли правительства».

Кроме того, издание приводит оценки экспертов, которые гласят, что в случае прекращения поставок российского газа в Европу больше всего пострадают Германия, хранилища которой в настоящее время заполнены всего на 33,5%, Италия (35%) и Венгрия (19,4%).

Ранее в субботу агентство Bloomberg сообщило о том, что в шестой пакет санкций ЕС против России может войти эмбарго на российскую нефть.

Кроме того, колумнист агентства Bloomberg Рэйчел Морисон, опираясь на выводы специалистов, написал о том, что Европа приблизится к энергетическому шоку в случае резкого прекращения поставок газа РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил Евросоюзу попробовать прожить без России хотя бы один год. Он поддержал решение о прекращении поставок газа в некоторые страны Европы.

Так до этого, 27 апреля, «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства.

После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу «Ямал–Европа» после приостановки прямых поставок.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал указ 31 марта. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Тогда ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

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