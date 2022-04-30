Эксперты предупредили об энергетическом шоке в Европе без российского газа

Европа приблизится к энергетическому шоку в случае резкого прекращения поставок газа РФ, также предрекается глубокая рецессия. Об этом в субботу, 30 апреля, предупредил колумнист агентства Bloomberg Рэйчел Морисон, опираясь на выводы специалистов.

В статье говорится о том, что уровень энергетики Евросоюза (ЕС) сейчас находится на грани и за малый отрезок времени ЕС может быть легко повергнут в шок.

«Баланс природного газа в Европе хрупок. От полного развала остается всего одно нарушение в цепочке поставок», — считает аналитик JP Morgan Шиха Чатурведи.

Подсчеты консалтинговой компании Wood Mackenzie предрекают, что полное прекращение поставок газа России станет причиной сокращения промышленного спроса в Европе на 10%.

Эксперт из Capital Economics Эдвард Гарднер заверил, что без стабильного импорта газа стоимость на него резко подлетит и поспособствует развитию инфляции, которая и так ожидается на уровне 7%.

30 апреля официальный представитель «Газпрома» заявил, что Европа увеличивает заявки на поставку российского газа, несмотря на наступление выходных.

29 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что в ближайшее время Европа не сможет отказаться от российского газа. При этом РФ уже занимается проработкой поставок в другие страны. До этого Силуанов отметил, что российская сторона не отказывалась от выполнения обязательств и исполняет контракты.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи страны, то поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу «Ямал–Европа» после приостановки прямых поставок.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал указ 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Тогда ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.