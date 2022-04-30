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В Госдуме предложили Европе прожить без России «хотя бы год»

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Евросоюзу стоит попробовать прожить без России хотя бы один год. Об этом 30 апреля заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«В ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать. А нам цинично говорят: «Через семь лет мы откажемся от российского газа». Мы вправе ответить: «Зачем нам ждать? Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год», — написал он в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы поддержал решение о прекращении поставок газа в некоторые страны Европы.

«На мой взгляд, это правильное решение. Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран. При этом всё больше государств договариваются с Россией об оплате газа в рублях», — добавил Володин.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи страны, то поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу «Ямал–Европа» после приостановки прямых поставок.

29 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что в ближайшее время Европа не сможет отказаться от российского газа. При этом РФ уже занимается проработкой поставок в другие страны. Ранее Силуанов отметил, что российская сторона не отказывалась от выполнения обязательств и исполняет контракты.

А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что «благотворительности в поставках газа не будет». Он предупредил, что в случае отсутствия оплаты не будет и газа.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал указ 31 марта. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Тогда ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

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