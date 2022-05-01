Венгрия и еще девять стран открыли счета для оплаты газа РФ в рублях

Венгрия наряду с еще девятью странами уже открыла счета в российском банке для оплаты газа по правилам, которые предложила Москва. Об этом заявил в воскресенье, 1 мая, глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth.

По словам Гуйяша, Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли. Однако другие страны, которые уже сделали то же самое, об этом пока не распространяются.

«Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают также, просто потому что в Европе сейчас «быть хорошим для Европы» означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни», — заявил политик.

Он также напомнил, что Евросоюз не принимал никаких санкций, делающих невозможной оплату российского газа в рублях, и данный вопрос регулируется только гражданско-правовым договором между государствами и компаниями.

29 апреля похожее заявление сделал на пресс-конференции глава венгерского МИДа Петер Сийярто. По его словам, часть европейских компаний, импортирующих газ из РФ, согласились на предложенную Россией схему оплаты, однако не говорят об этом публично.

19 апреля член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких прокомментировал отказ Венгрии поддерживать санкции, касающиеся поставок энергоресурсов из РФ. По его словам, в Европе появились первые голоса, которые говорят о том, что дружба с РФ — единственный правильный путь к самостоятельности и экономическому процветанию.

9 апреля представитель кабинета министров Венгрии Золтан Ковач сообщил, что оплата газа России в рублях не нарушит введенные санкции, так как у Будапешта и Москвы имеется двусторонний контракт. По его словам, вопрос валюты оплаты является техническим.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал указ 31 марта.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».