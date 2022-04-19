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В ГД оценили отказ Венгрии поддерживать эмбарго на нефть и газ из России

Депутат Гладких оценил решение Венгрии не поддерживать санкции против поставок нефти и газа из России
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В Европе появились первые голоса, которые говорят о том, что дружба с РФ — единственный правильный путь к самостоятельности и экономическому процветанию. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, комментируя отказ Венгрии поддерживать санкции, касающиеся поставок энергоресурсов из РФ.

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«[Решение Венгрии] как раз-таки наглядный пример шагов тех европейских стран, которые сегодня признают сотрудничество с Россией. Это свидетельство, что с начала спецоперации [РФ по защите Донбасса] уже появились первые голоса, которые звонко говорят о том, что дружба РФ и Европы — единственный правильный путь и к самостоятельности, и экономическому процветанию как европейский стран, так и РФ», — сказал он в беседе с «Думой ТВ».

Ранее в этот день министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна не будет поддерживать введение антироссийских санкций против поставок газа и нефти.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон подчернкул, что государство, в отличие от других европейских стран, не нуждается в российском газе. По его словам, Франция изучает вопрос с закупками газа у других государств.

В свою очередь французский политолог и экономист Александр дель Валль отметил, что падение доходов и появление проблем с отоплением в Европе из-за введения эмбарго на поставки российского газа выльется в бунты.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

23 марта Путин заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. После этого некоторые государства Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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