Падение доходов и появление проблем с отоплением в Европе из-за введения эмбарго на поставки российского газа выльется в бунты. Об этом 17 апреля заявил французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для журнала Valeurs actuelles.

Он пояснил, что введение эмбарго на поставки газа из РФ может обернуться снижением уровня жизни в Европе, а также вызовет крах евро и взрыв цен в ЕС.

По мнению эксперта, нехватка продуктов питания вызовет глубокие кризисы в Европе, которые можно сопоставить с арабскими революциями 2011 года, которые начались из-за подорожания пшеницы. Также европейцы столкнутся с ростом цен на продукты, что произойдет из-за глобального дефицита зерновых, подсолнечного масла и удобрений.

Экономист подчеркнул, что отказ европейских стран от российского газа будет ошибкой.

17 апреля председатель германского профсоюза пищевой промышленности Гидо Цайтлер заявил, что эмбарго на поставки российского газа приведет к перебоям в работе пищевой промышленности Германии. Он отметил, что рост стоимости производства в первую очередь скажется на средних и малых предприятиях, а некоторые будут вынуждены закрыть свой бизнес.

В тот же день вице-президент крупнейшего банка Германии Deutsche Bank Карл фон Рор сообщил, что в случае введения эмбарго на импорт энергоносителей из России инфляция в ФРГ может достигнуть 10%. Благоприятный прогноз заключается в том, что в течение года Германия будет на уровне инфляции 7–8%.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

23 марта Путин заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. После этого некоторые государства Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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