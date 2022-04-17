В Германии рассказали о последствиях эмбарго на газ из России

Эмбарго на поставки российского газа приведет к перебоям в работе пищевой промышленности Германии. Об этом в интервью медиагруппе Funke 17 апреля рассказал председатель профсоюза пищевой промышленности Гидо Цайтлер.

«Прекращение газовых поставок привело бы к масштабным последствиям для производителей продуктов питания. В Германии пищевая промышленность по объему потребления газа занимает второе место после химической промышленности», — говорится в публикации.

Цайтлер отметил, что нехватка поставок приведет и к перебоям с производством, которые ощутят потребители в магазинах, однако заверил, что «от голода из-за этого мы страдать не будем».

Многие предприятия перевели производственные мощности с нефти на газ из экологических соображений, и развернуть этот процесс обратно будет непросто, пояснил эксперт. Рост стоимости производства в первую очередь скажется на средних и малых предприятиях, а некоторые будут вынуждены закрыть свой бизнес, заключил Цайтлер.

Ранее, 17 апреля, вице-президент крупнейшего банка Германии Deutsche Bank Карл фон Рор сообщил, что в случае введения эмбарго на импорт энергоносителей из России инфляция в ФРГ может достигнуть 10%. Благоприятный прогноз заключается в том, что в течение года Германия будет на уровне инфляции 7–8%.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер. Ранее в апреле стало известно, что в Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. В США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

6 апреля издание Focus сообщило, что жители Германии все чаще сталкиваются с трудностями из-за роста цен на энергоносители. Подчеркивалось, что затраты на электроэнергию для предприятий выросли почти на 70% по сравнению с прошлым годом, а цены на уголь, древесину, удобрения и пшеницу поднялись более чем на 20–25%.

23 марта Путин заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. После этого некоторые государства Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ. В частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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