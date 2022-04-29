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В Венгрии заявили о непубличном согласии ряда компаний на оплату газа в рублях

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Часть европейских компаний, импортирующих газ из РФ, согласились на предложенную Россией схему оплаты, однако не говорят об этом публично. В пятницу, 29 апреля, такое заявление сделал на пресс-конференции глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

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«Я бы попросил вас не распространять ложную информацию, что якобы существует общая позиция Евросоюза, от которой мы, венгры, уклоняемся. <…> Для нас естественно, что за природный газ мы платим так, чтобы он поступал», — заявил Сийярто.

По его словам, часть импортирующих природный газ европейских фирм следуют установленному РФ порядку оплаты.

«Для того чтобы в будущем мы тоже могли покупать природный газ, в Газпромбанке, который не находится под санкциями <…> надо открыть два счета, один в евро или долларах и один в рублях. И мы это будем делать, как и другие, хотел бы подчеркнуть, как и другие, то есть это неправда, что другие от этого отказались, они просто не говорят об этом так честно по разным причинам», — заключил дипломат.

Накануне Сийярто заявил, что Венгрия будет использовать введенную Россией схему платежей за российские нефть и газ. По его словам, у страны нет альтернативных источников энергоресурсов, которые бы позволили им прекратить импорт из России в ближайшие несколько лет.

19 апреля член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких прокомментировал отказ Венгрии поддерживать санкции, касающиеся поставок энергоресурсов из РФ. По его словам, в Европе появились первые голоса, которые говорят о том, что дружба с РФ — единственный правильный путь к самостоятельности и экономическому процветанию.

9 апреля представитель кабинета министров Венгрии Золтан Ковач сообщил, что оплата газа России в рублях не нарушит введенные санкции, так как у Будапешта и Москвы имеется двусторонний контракт. По его словам, вопрос валюты оплаты является техническим.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал указ 31 марта.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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