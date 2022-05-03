Найдены, не забыты: 30 семей нашли друг друга с проектом «Известий»

Более 160 записанных и опубликованных видеообращений и несколько десятков семей, членов которых удалось объединить . И это за неполный месяц работы «Освобождения» — специального проекта «Известий», где люди, попавшие в зону боевых действий, ищут друг друга . Задуманный нашими военными корреспондентами на местах как экстренный способ помочь тем, кто остался без связи, проект дал неплохой результат, считает его инициатор, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин. О людях, потерявшихся в пространстве и времени, и о том, чем им смогли помочь наши парни с камерой и микрофоном — в материале «Известий» .

Говорит Мариуполь…

«Не бойся, не бойся — я сам боюсь», — утешал трясущуюся, серую от грязи и пороховой пыли кошку корреспондент «Известий» Денис Кулага , покидая территорию поселка Попасная Луганской области. 27 апреля в разгар боя наши коллеги с телеканала обнаружили в одном из разрушенных домов оставшееся без присмотра животное и забрали его с собой. Эти кадры несчастного беззащитного зверька на руках у журналиста в бронежилете и каске с надписью «Пресса» облетели эфир и соцсети и стали своего рода символом. Если наши парни так заботятся о потерянных животных, то тем более не могли пройти мимо оказавшихся в таком же положении людей .

Найдены Фото: ИЗВЕСТИЯ

В начале апреля «Известия» запустили гуманитарный проект «Освобождение», который помогает семьям воссоединиться. Наши военкоры во время подготовки репортажей ежедневно записывали и продолжают записывать видеообращения мирных жителей — тех, кто эвакуировался из зоны боевых действий и кто остается в городах. Дать людям возможность сообщить своим родственникам о себе — вот главная цель проекта, который от начала и до конца — «низовая» инициатива самих журналистов . Видео публикуются на специально созданном сайте osv.iz.ru.

— Я придумал это всё под впечатлением от Мариуполя, где люди больше месяца сидели в подвалах без связи. Когда мы заходили туда с камерой и микрофоном, они бросались к нам и умоляли позвонить их родным . Мы звонили, когда добирались до связи, но позже поняли, что таких людей очень много, и процесс коммуникации надо как-то систематизировать , — рассказал о причинах появления проекта Валентин Трушнин.

В самые тяжелые дни коллеги снимали и выкладывали на сайт по несколько десятков видеообращений.

— Мы старались записывать людей, которые находились в тяжелодоступных местах, у которых не было возможности эвакуироваться. Пробирались к ним под прикрытием, забирались в подвалы. Там были и дети, и пожилые, и раненые. В один из дней мы зашли в подвал, в котором сидело 50 человек. Записали почти всех , — говорит Валентин Трушнин.

Найдены Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Главное требование — видео должно быть коротким: человек называет свое имя, год рождения, адрес и кого он ищет , рассказал военкор «Известий» Роман Польшаков, который больше месяца провел в Мариуполе, снимая репортажи. Люди в стрессе говорят, конечно, сумбурно. Многие не хотят называть свой адрес, боятся, забывают дату рождения . В основном это пожилые, оставшиеся одни, чьи дети и внуки живут в другом городе, а подчас и стране, объяснил он.

— Одна из первых моих съемок случилась в конце марта у «Азовстали», это был первый день, когда люди вышли из подвалов, потому что линию соприкосновения отодвинули на 300 м от их дома. Они увидели нас, подошли, мы, наверное, час разговаривали, многих записали, — рассказал Роман Польшаков.

На свой страх и риск

Еще до старта проекта в одной из больниц Мариуполя журналисты сняли и показали в эфире пожилую женщину . Она подорвалась на мине, когда эвакуировалась из города, была неходячая.

— В кадре мы ее даже никак не протитровали (не подписали ее имя), но ее узнали родственники и забрали в Донецк , — поведал о примере воссоединения Роман Польшаков.

Попавшей в объектив камеры оказалась 70-летняя Лучия Алексеевна Бурова. Ее сын Александр Буров рассказал «Известиям», что сейчас она со своей семьей в Орле .

— Восстанавливается потихоньку. Сейчас ей стараемся дать покой, так как были переломаны пятки обеих ног. Врач сказал, снимать гипс будем месяца через четыре, и что в дальнейшем она снова будет ходить . Из-за возраста есть сложности, но всё будет хорошо, — описал Александр.

Когда же проект стартовал, счастливых встреч с каждым днем становилось всё больше.

В середине апреля Денис Кулага нашел в Попасной бабушку и дедушку россиянина Николая Маринина — Надежду и Николая Шрубченко — и записал их видеообращение. Николай увидел его на странице проекта и сразу же вышел на связь. Затем съемочная группа «Известий» помогла ему вывезти бабушку с дедушкой в Луганск, а оттуда в Белгород . При этом молодой человек потерял маму — она погибла под обстрелом.

Найдены Фото: ИЗВЕСТИЯ

Жительница Находки Светлана нашла свою бабушку Людмилу Федоровну Стрельник, с которой не было связи больше месяца. Внучка увидела ее видеообращение на странице спецпроекта. Дом Людмилы Федоровны полностью сгорел, не осталось ничего — ни мебели, ни еды, ни денег. Но теперь она в безопасности — бабушку забрали к себе родители Светланы.

— Спасибо проекту «Известий», военкорам, которые на свой страх и риск добираются в эти места, находят людей, эвакуируют, спасают их жизни, воссоединяют семьи , — поблагодарила журналистов Светлана.

Также благодаря нашему проекту житель Мариуполя Александр Скорин нашел свою тетю Любовь Лубашову. Связь с ней он потерял еще 3 марта, и лишь через месяц, в начале апреля, находясь уже в пункте временного размещения под Ульяновском, увидел в сети ее обращение, записанное журналистами «Известий».

География поиска родственников — от западных частей Украины до Севера России. Получилось что-то вроде аналога популярной передачи «Жди меня», только в более остром и совсем не развлекательном формате.

Не все истории остаются в памяти журналистов: когда записываешь три десятка видео подряд, на общение времени не остается. Но бывают исключения.

— В одном из бомбоубежищ Мариуполя мне запомнилась пожилая пара, мужчина был с осколочными ранениями и не мог ходить. Но на видео он утешал своих родных, говорил, что это пустяки, не хотел нагонять панику — такие мужественные люди . Сейчас все люди, которых мы снимали, из бомбоубежищ уже вышли, — рассказал Роман Польшаков.

«Скоро увидимся!»

Корреспондент «Известий» Денис Кулага, помимо сайта, выкладывает записанные видеообращения в своем личном Telegram-канале. Например, за один лишь день 29 апреля таких видео там появилось около десятка.

Найдены Фото: ИЗВЕСТИЯ

Благодаря его усилиям жительница Ставрополя Алина Кузнецова нашла в Попасной свою бабушку Валентину Григорьевну Выдыш . Через Дениса она узнала, что в последних числах апреля ее эвакуировали в Брянку.

— Сотрудники Пенсионного фонда России пообещали, что приедут на днях и выдадут бабушке пенсию в рублях за три месяца, — рассказала Алина «Известиям» продолжение истории. — Сразу после этого будем ее забирать в Ставрополь. Спасибо большое журналистам и лично Денису Кулаге. С бабушкой сейчас всё хорошо, она жива и здорова .

В последних числах апреля журналисты записали видеообращение эвакуированного жителя Попасной Владимира Мазунина. Мужчина переживал, что его жена Елена Брудченко вместе с сыном осталась в городе. Журналист выложил видео в свой канал, там его увидела внучка Владимира — Катя. И отправила ему свое видео. А потом оказалось, что ее папу и бабушку тоже эвакуировали.

— Не волнуйся, заинька, у нас всё хорошо. Скоро увидимся! — успокаивал Катю папа, глядя в объектив камеры.

Примерно в эти же дни — уже вне рамок проекта, а просто откликнувшись на внезапную просьбу о помощи — журналист «Известий» Дмитрий Зименкин помог воссоединиться двум подругам из Луганской области.

Найдены Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Анну Григорьеву мы повстречали в Варваровке. В Рубежном у нее осталась близкая подруга с мамой-инвалидом. Связь с ними оборвалась почти два месяца назад. Но преодолеть 10 км между городами и узнать их судьбу было невозможно из-за обстрелов ВСУ. Бабушка очень набожная, молилась, чтобы Бог послал ей машину, и тут мы. Она жутко обрадовалась, стала умолять отвезти ее в Рубежное. Собрала продукты, бутилированную воду и пасхальные куличи, и мы поехали, — рассказал «Известиям» Дмитрий Зименкин.

Мимо разрушенных многоэтажек Рубежного и выгоревших дотла автомобилей въехали в частный сектор — район Линева. Воспользовались затишьем, чтобы долгожданная встреча близких подруг наконец состоялась. Улица, на которой стоит дом Ольги Самарис, уцелел чудом. Ольга и ее лежачая мама всё это время жили без связи, газа и воды, с выбитыми стеклами — в то время, когда на улице было +3, рассказал журналист.

— Сколько радости было при встрече, с ужасом вспоминали, как выживали. Помогали соседи: кто кипяток принесет, кто горячего супа. Этот район Рубежного был в самом центре ожесточенных боев . Мама Ольги всё время в кровати. Если воцарялась тишина, она спрашивала: я еще жива? Искренне думала, что уже умерла, — передал подробности тяжелой истории Дмитрий Зименкин.

Найди меня…

В Мариуполе сейчас восстанавливается мирная жизнь, появились мобильная связь и интернет , оператор «Феникс» поставил в Донецке новые вышки, горожанам бесплатно раздают симки. На днях даже супермаркет открылся, люди ходят уже спокойно по улицам, убираются во дворах, рассказал Валентин Трушнин. Однако сим-карты в городе пока ловят не везде, поэтому многие по-прежнему рады возможности записать видеообращение .

— Если раньше все сидели по дворам и подвалам, сейчас большое скопление людей на пунктах выдачи гуманитарной помощи. Там и узнают о нашем проекте, информация передается по сарафанному радио, — уточнил Роман Польшаков.

Найдены Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

У жителей других городов, где до сих пор идут бои, потребность в связи с внешним миром по-прежнему велика . В последние дни на сайте появилось много видео из Попасной, Рубежного и других сел Луганской области.

Вот жительница Попасной Галина Викторовна Шевченко, 1957 года рождения, ищет свою двоюродную сестру, которая осталась в Киеве . У женщины обожжено лицо — следствие попадания осколка снаряда — и повреждена нога. На видео она рассказывает, что после того, как ее дом был разрушен, она двое суток искала убежище, ночевала на улице.

Вот Михаил Сергеевич Соленый — его брат в Полтаве, родители в Северске . Александр Валентинович Алексеенко 56 суток провел в подвале в Мариуполе, ищет в Днепропетровской области жену и дочку . Супруги Белоножко Александр Анатольевич и Марина Васильевна, по счастью, не ищут никого — просто передают привет родным.