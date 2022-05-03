Найдены, не забыты: 30 семей нашли друг друга с проектом «Известий»
Более 160 записанных и опубликованных видеообращений и несколько десятков семей, членов которых удалось объединить. И это за неполный месяц работы «Освобождения» — специального проекта «Известий», где люди, попавшие в зону боевых действий, ищут друг друга. Задуманный нашими военными корреспондентами на местах как экстренный способ помочь тем, кто остался без связи, проект дал неплохой результат, считает его инициатор, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин. О людях, потерявшихся в пространстве и времени, и о том, чем им смогли помочь наши парни с камерой и микрофоном — в материале «Известий».
Говорит Мариуполь…
«Не бойся, не бойся — я сам боюсь», — утешал трясущуюся, серую от грязи и пороховой пыли кошку корреспондент «Известий» Денис Кулага, покидая территорию поселка Попасная Луганской области. 27 апреля в разгар боя наши коллеги с телеканала обнаружили в одном из разрушенных домов оставшееся без присмотра животное и забрали его с собой. Эти кадры несчастного беззащитного зверька на руках у журналиста в бронежилете и каске с надписью «Пресса» облетели эфир и соцсети и стали своего рода символом. Если наши парни так заботятся о потерянных животных, то тем более не могли пройти мимо оказавшихся в таком же положении людей.
В начале апреля «Известия» запустили гуманитарный проект «Освобождение», который помогает семьям воссоединиться. Наши военкоры во время подготовки репортажей ежедневно записывали и продолжают записывать видеообращения мирных жителей — тех, кто эвакуировался из зоны боевых действий и кто остается в городах. Дать людям возможность сообщить своим родственникам о себе — вот главная цель проекта, который от начала и до конца — «низовая» инициатива самих журналистов. Видео публикуются на специально созданном сайте osv.iz.ru.
— Я придумал это всё под впечатлением от Мариуполя, где люди больше месяца сидели в подвалах без связи. Когда мы заходили туда с камерой и микрофоном, они бросались к нам и умоляли позвонить их родным. Мы звонили, когда добирались до связи, но позже поняли, что таких людей очень много, и процесс коммуникации надо как-то систематизировать, — рассказал о причинах появления проекта Валентин Трушнин.
В самые тяжелые дни коллеги снимали и выкладывали на сайт по несколько десятков видеообращений.
— Мы старались записывать людей, которые находились в тяжелодоступных местах, у которых не было возможности эвакуироваться. Пробирались к ним под прикрытием, забирались в подвалы. Там были и дети, и пожилые, и раненые. В один из дней мы зашли в подвал, в котором сидело 50 человек. Записали почти всех, — говорит Валентин Трушнин.
Главное требование — видео должно быть коротким: человек называет свое имя, год рождения, адрес и кого он ищет, рассказал военкор «Известий» Роман Польшаков, который больше месяца провел в Мариуполе, снимая репортажи. Люди в стрессе говорят, конечно, сумбурно. Многие не хотят называть свой адрес, боятся, забывают дату рождения. В основном это пожилые, оставшиеся одни, чьи дети и внуки живут в другом городе, а подчас и стране, объяснил он.
— Одна из первых моих съемок случилась в конце марта у «Азовстали», это был первый день, когда люди вышли из подвалов, потому что линию соприкосновения отодвинули на 300 м от их дома. Они увидели нас, подошли, мы, наверное, час разговаривали, многих записали, — рассказал Роман Польшаков.
На свой страх и риск
Еще до старта проекта в одной из больниц Мариуполя журналисты сняли и показали в эфире пожилую женщину. Она подорвалась на мине, когда эвакуировалась из города, была неходячая.
— В кадре мы ее даже никак не протитровали (не подписали ее имя), но ее узнали родственники и забрали в Донецк, — поведал о примере воссоединения Роман Польшаков.
Попавшей в объектив камеры оказалась 70-летняя Лучия Алексеевна Бурова. Ее сын Александр Буров рассказал «Известиям», что сейчас она со своей семьей в Орле.
— Восстанавливается потихоньку. Сейчас ей стараемся дать покой, так как были переломаны пятки обеих ног. Врач сказал, снимать гипс будем месяца через четыре, и что в дальнейшем она снова будет ходить. Из-за возраста есть сложности, но всё будет хорошо, — описал Александр.
Когда же проект стартовал, счастливых встреч с каждым днем становилось всё больше.
В середине апреля Денис Кулага нашел в Попасной бабушку и дедушку россиянина Николая Маринина — Надежду и Николая Шрубченко — и записал их видеообращение. Николай увидел его на странице проекта и сразу же вышел на связь. Затем съемочная группа «Известий» помогла ему вывезти бабушку с дедушкой в Луганск, а оттуда в Белгород. При этом молодой человек потерял маму — она погибла под обстрелом.
Жительница Находки Светлана нашла свою бабушку Людмилу Федоровну Стрельник, с которой не было связи больше месяца. Внучка увидела ее видеообращение на странице спецпроекта. Дом Людмилы Федоровны полностью сгорел, не осталось ничего — ни мебели, ни еды, ни денег. Но теперь она в безопасности — бабушку забрали к себе родители Светланы.
— Спасибо проекту «Известий», военкорам, которые на свой страх и риск добираются в эти места, находят людей, эвакуируют, спасают их жизни, воссоединяют семьи, — поблагодарила журналистов Светлана.
Также благодаря нашему проекту житель Мариуполя Александр Скорин нашел свою тетю Любовь Лубашову. Связь с ней он потерял еще 3 марта, и лишь через месяц, в начале апреля, находясь уже в пункте временного размещения под Ульяновском, увидел в сети ее обращение, записанное журналистами «Известий».
География поиска родственников — от западных частей Украины до Севера России. Получилось что-то вроде аналога популярной передачи «Жди меня», только в более остром и совсем не развлекательном формате.
Не все истории остаются в памяти журналистов: когда записываешь три десятка видео подряд, на общение времени не остается. Но бывают исключения.
— В одном из бомбоубежищ Мариуполя мне запомнилась пожилая пара, мужчина был с осколочными ранениями и не мог ходить. Но на видео он утешал своих родных, говорил, что это пустяки, не хотел нагонять панику — такие мужественные люди. Сейчас все люди, которых мы снимали, из бомбоубежищ уже вышли, — рассказал Роман Польшаков.
«Скоро увидимся!»
Корреспондент «Известий» Денис Кулага, помимо сайта, выкладывает записанные видеообращения в своем личном Telegram-канале. Например, за один лишь день 29 апреля таких видео там появилось около десятка.
Благодаря его усилиям жительница Ставрополя Алина Кузнецова нашла в Попасной свою бабушку Валентину Григорьевну Выдыш. Через Дениса она узнала, что в последних числах апреля ее эвакуировали в Брянку.
— Сотрудники Пенсионного фонда России пообещали, что приедут на днях и выдадут бабушке пенсию в рублях за три месяца, — рассказала Алина «Известиям» продолжение истории. — Сразу после этого будем ее забирать в Ставрополь. Спасибо большое журналистам и лично Денису Кулаге. С бабушкой сейчас всё хорошо, она жива и здорова.
В последних числах апреля журналисты записали видеообращение эвакуированного жителя Попасной Владимира Мазунина. Мужчина переживал, что его жена Елена Брудченко вместе с сыном осталась в городе. Журналист выложил видео в свой канал, там его увидела внучка Владимира — Катя. И отправила ему свое видео. А потом оказалось, что ее папу и бабушку тоже эвакуировали.
— Не волнуйся, заинька, у нас всё хорошо. Скоро увидимся! — успокаивал Катю папа, глядя в объектив камеры.
Примерно в эти же дни — уже вне рамок проекта, а просто откликнувшись на внезапную просьбу о помощи — журналист «Известий» Дмитрий Зименкин помог воссоединиться двум подругам из Луганской области.
— Анну Григорьеву мы повстречали в Варваровке. В Рубежном у нее осталась близкая подруга с мамой-инвалидом. Связь с ними оборвалась почти два месяца назад. Но преодолеть 10 км между городами и узнать их судьбу было невозможно из-за обстрелов ВСУ. Бабушка очень набожная, молилась, чтобы Бог послал ей машину, и тут мы. Она жутко обрадовалась, стала умолять отвезти ее в Рубежное. Собрала продукты, бутилированную воду и пасхальные куличи, и мы поехали, — рассказал «Известиям» Дмитрий Зименкин.
Мимо разрушенных многоэтажек Рубежного и выгоревших дотла автомобилей въехали в частный сектор — район Линева. Воспользовались затишьем, чтобы долгожданная встреча близких подруг наконец состоялась. Улица, на которой стоит дом Ольги Самарис, уцелел чудом. Ольга и ее лежачая мама всё это время жили без связи, газа и воды, с выбитыми стеклами — в то время, когда на улице было +3, рассказал журналист.
— Сколько радости было при встрече, с ужасом вспоминали, как выживали. Помогали соседи: кто кипяток принесет, кто горячего супа. Этот район Рубежного был в самом центре ожесточенных боев. Мама Ольги всё время в кровати. Если воцарялась тишина, она спрашивала: я еще жива? Искренне думала, что уже умерла, — передал подробности тяжелой истории Дмитрий Зименкин.
Найди меня…
В Мариуполе сейчас восстанавливается мирная жизнь, появились мобильная связь и интернет, оператор «Феникс» поставил в Донецке новые вышки, горожанам бесплатно раздают симки. На днях даже супермаркет открылся, люди ходят уже спокойно по улицам, убираются во дворах, рассказал Валентин Трушнин. Однако сим-карты в городе пока ловят не везде, поэтому многие по-прежнему рады возможности записать видеообращение.
— Если раньше все сидели по дворам и подвалам, сейчас большое скопление людей на пунктах выдачи гуманитарной помощи. Там и узнают о нашем проекте, информация передается по сарафанному радио, — уточнил Роман Польшаков.
У жителей других городов, где до сих пор идут бои, потребность в связи с внешним миром по-прежнему велика. В последние дни на сайте появилось много видео из Попасной, Рубежного и других сел Луганской области.
Вот жительница Попасной Галина Викторовна Шевченко, 1957 года рождения, ищет свою двоюродную сестру, которая осталась в Киеве. У женщины обожжено лицо — следствие попадания осколка снаряда — и повреждена нога. На видео она рассказывает, что после того, как ее дом был разрушен, она двое суток искала убежище, ночевала на улице.
Вот Михаил Сергеевич Соленый — его брат в Полтаве, родители в Северске. Александр Валентинович Алексеенко 56 суток провел в подвале в Мариуполе, ищет в Днепропетровской области жену и дочку. Супруги Белоножко Александр Анатольевич и Марина Васильевна, по счастью, не ищут никого — просто передают привет родным.
Сейчас на сайте проекта 160 видео. Около 30 семей усилиями журналистов уже нашли друг друга. Участники акции уверены, что со временем эта цифра будет расти.