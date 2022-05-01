Вышли на свет: с территории «Азовстали» эвакуировали 25 человек

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе 30 апреля удалось эвакуировать 25 местных жителей, включая шестерых детей младше 14 лет. В операции приняли участие представители ООН и Международного комитета Красного Креста. Между тем российские войска продолжают наносить удары по военным объектам Украины. А народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль промышленной зоны стратегически важного города Рубежный. Бои за него продолжались около полутора месяцев.

Эвакуация с «Азовстали»

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в субботу удалось эвакуировать 25 местных жителей, включая шестерых детей младше 14 лет. Днем ранее оттуда впервые за несколько дней удалось вырваться семье из трех человек. По сообщению корреспондента телеканала «Известия» Семена Еремина, 30 апреля в операции были задействованы представители ООН и Международного комитета Красного Креста. Договоренность об этом была достигнута на прошедшей неделе во время последовательных визитов генсека ООН Антониу Гутерриша в Москву и Киев.

На территории огромного завода остался единственный очаг сопротивления в Мариуполе. Там продолжают находиться остатки группировки «Азов» (в отношении участников организации в России возбуждены уголовные дела), разбитых частей украинской армии и Нацгвардии. Российские военные неоднократно предлагали им сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры для выхода гражданских лиц и раненых, но боевики отказывались прекращать сопротивление.

Штурм завода был отменен 21 апреля по личному распоряжению президента России Владимира Путина, чтобы избежать ненужных потерь среди российских военных.

Вышли на свет: Жителям помогают покинуть кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода «Азовсталь» Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Если бы не сопротивление националистов из «Азова», полную эвакуацию мирных жителей с «Азовстали» можно было провести гораздо раньше, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Но пока они удерживают на заводе «живой щит», возможности России по огневому поражению группировки ограничены. Киевская пропаганда заявляет, что сдавшимся в плен военным и боевикам может что-то угрожать, но это неправда.

Добровольно сложившие оружие и пленные украинские военные содержатся в ДНР и ЛНР по всем требованиям международного гуманитарного права. Тем, кому необходимо, оказывается полноценная медицинская помощь. Руководство националистов, удерживая сотни собственных раненых в холодных подземельях, само роет им могилу, считает эксперт. Многим из них это уже стоило не только инвалидности, но и жизни. В ближайшие дни эвакуация продолжится, а после выхода гражданских сложат оружие и украинские военные. Их нахождение на «Азовстали» давно уже полностью бессмысленно, заключил Владислав Шурыгин.

Удары по инфраструктуре

Народная милиция ЛНР 30 апреля заявила о взятии под контроль промышленной зоны города Рубежный. Бои за него продолжались около полутора месяцев. Город с населением около 60 тысяч человек входит в стратегически важную Лисичанско-Северодонецкую агломерацию.

Вооруженные Силы РФ в субботу продолжали наносить удары по военным объектам на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены 22 цели. Среди них командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области, позиции артиллерии и реактивных установок залпового огня, районы сосредоточения живой силы и военной техники.

— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники. В течение дня 30 апреля поражены два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего. В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники, — заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Вышли на свет: Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Ракетные войска и артиллерия поразили 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники, двенадцать пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

По данным Минобороны, оперативно-тактический комплекс «Искандер» наносит удары по украинским целям как крылатыми, так и баллистическими ракетами. От поступления команды до пуска проходит от трех, до трех с половиной минут. Максимальное отклонение боеприпаса от цели составляет 5 метров.

— Артиллерийскими подразделениями в течение ночи поражены 389 объектов противника. В их числе: 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, — заявил Игорь Конашенков.

Российские средства ПВО сбили в Херсонской области у Червонного Яра украинский штурмовик Су-25. За сутки ими перехвачены 20 беспилотных летательных аппаратов, включая три ударных «Байрактар ТБ-2». Также им удалось сбить двенадцать реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Каменки ДНР.

Вышли на свет: Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области Фото: РИА Новости

По данным российского Минобороны с начала проведения специальной военной операции уничтожены 143 украинских самолета, 112 вертолетов, 660 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2678 танков и других боевых бронированных машин, 308 установок реактивных систем залпового огня, 1196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2503 единицы специальной военной автомобильной техники.

Преступления и провокации

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил в субботу, что за сутки из опасных районов Украины и народных республик Донбасса эвакуированы 18 849 человек, в том числе 2 359 детей, а всего с начала военной операции — 1 062 692 человека, из которых 192 688 дети.

Михаил Мизинцев привел данные о фактах бесчеловечного отношения боевиков к мирным жителям Украины.

— В Николаеве боевики территориальной обороны проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов и фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям народной милиции республик Донбасса. Поводом для малейшего подозрения являются обнаруженные в телефонах истории звонков и СМС-сообщения на российские номера, переписки в различных мессенджерах с осуждением действующей украинской власти, подписки в социальных сетях на российские каналы, а также установленное на смартфонах приложение «Telegram». Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками. В ходе указанных силовых рейдов националисты в принудительном порядке изымают ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны, а также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов. Десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно, — рассказал он.

По его словам, в городе Марганец Днепропетровской области боевики заминировали дамбу Николаевского водохранилища, которую они планируют взорвать и обвинить в этом российские войска. В случае подрыва в зоне возможного затопления окажется сам город и прилегающие населенные пункты с общей численностью населения более 45 тыс. человек.

Вышли на свет: Херсонская область. Проход для перехода границы Украины и России, где был организован безопасный коридор для беженцев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— После ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения населения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Никопольском районе. Текущее положение дел усугубляется недоступностью медицинского обеспечения, отсутствием лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных. Данный факт является ярким свидетельством продолжающегося бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу, — заявил Михаил Мизинцев.

Генерал предупредил о кровавых провокациях, которые, по данным военного ведомства, готовит киевский режим.

— Вблизи населенного пункта Цуповка Харьковской области подразделения ВСУ установили артиллерийские орудия для нанесения огневого удара в ходе массовой эвакуации мирного населения по организованному украинской стороной гуманитарному коридору из Харькова в западном направлении. Российской стороной достоверно установлено, что эту чудовищную кровавую акцию неонацисты планируют осуществить в ближайшее время. Кроме того, согласно источникам объективной информации, 29 апреля 2022 года в Пологовском районе города Орехова Запорожской области проведена эвакуация мирных жителей, после чего подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому, расположенному на Безымянном проезде. При этом, в свойственной действующей сегодня киевской власти манере, данный сфабрикованный факт уже используется для дискредитации российских Вооруженных Сил, которым «приписывается» эта наспех подготовленная провокация, — отметил Михаил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей о якобы «злодеяниях русских» в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах.

— При этом большинство мировых СМИ игнорируют очевидные факты о бесчинствах украинских националистов, их волнует не реальное положение дел, а реализация курса на дальнейшее разжигание антироссийской истерии вокруг явно сфабрикованных событий, — заявил Михаил Мизинцев.

Рискуя жизнью

В Минобороны России 30 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность. В ходе наступления капитан Евгений Гришаков отвечал за корректировку артиллерийского огня. Грамотно организовав и замаскировав пост наблюдения, он своевременно передавал координаты противника артиллерийским и ракетным подразделениям, поддерживающих атаку.

— Всего по координатам, полученным от Евгения Гришакова, было уничтожено восемь танков, шесть бронетранспортеров, две боевых машины пехоты и до 30 националистов, что значительно снизило боевой потенциал украинских радикалов. Не выдержав огня, они были вынуждены отступить, — отметили в российском военном ведомстве.

Артиллерийский дивизион подполковника Александра Соколова поддерживал огнем наступающие мотострелковые подразделения. Благодаря умелому руководству подполковника были уничтожены артиллерийская батарея, семь автомобилей противника, загруженных боеприпасами, и около 30 боевиков.

— Мужественные и профессиональные действия Александра Соколова позволили создать брешь в обороне противника, в результате чего подразделение боевиков было полностью ликвидировано, — отметили в Минобороны.

Сержант Ильнур Яппаров сопровождал воинскую колонну во время наступления, когда головная машина попала на заминированный участок и подорвалась. Из подбитой машины сообщил по радиосвязи, что все ранены и не могут самостоятельно выбраться из автомобиля.

— Мгновенно оценив ситуацию, сержант Яппаров вместе с солдатами отделения, рискуя жизнью, пешком преодолел заминированный участок и на руках вынес раненных в безопасное место, — рассказали в Минобороны.