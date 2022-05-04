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В штабе минометчиков ВСУ обнаружили следы обрядов черной магии

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Магическая печать темных сил
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На стенах штаба украинской воинской части А4472 в селе Трехизбенка обнаружили тайные знаки, в которых можно распознать магическую символику. На одну из стен нанесена так называемая сатанинская печать, рассказала 4 мая культуролог Екатерина Дайс.

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«Это магический сигил (символ), состоящий из многих пересекающихся линий. Что он означает, трудно сказать наверняка. В нем можно увидеть и перевернутый знак анархии, и часть знака «СС», руну зиг, она четко видна в крайнем левом секторе круга, и написанную по-немецки букву иврита «зайн», означающую меч или оружие. В целом данный символ является магической печатью темных сил, сочетающим в себе идеи анархии, оружия и фашистской символики», — поделилась она с «РИА Новости».

Дайс обратила внимание на то, как нарисован символ — уникурсурально, не отрывая руки, что также, по ее мнению, выдает его оккультный характер. Слов Zein под печатью также примечательно.

«В библейском иврите «зайн» означает «меч», а глагол «лезаен» — «вооружать». Возможно, авторы заклинания проводили ритуалы по укреплению оружия или «просили» послать им больше оружия», — предположила специалист.

В апреле на позициях вооруженных сил Украины находили так называемые боевые наркотики, рассказывал советник главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник. По его словам, бывало, что украинские силовики ведут боевые действия «в состоянии зомби».

7 апреля начальник отдела по обороту наркотиков ЛНР Дмитрий Зименкин рассказал «Известиям», для чего украинские войска используют психотропные вещества. Он отметил, что длительное употребление наркотиков вызывает расстройство психики. Человек уже без этого не может по-другому воспринимает реальность. Употребив вещество, он опять становится полон сил и желания что-то делать.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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