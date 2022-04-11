Бойцы ЛНР нашли «боевые наркотики» на позициях Вооруженных сил Украины

На позициях Вооруженных сил Украины нередко находят так называемые «боевые» наркотики. Об этом в понедельник, 11 апреля, рассказал журналистам советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник.

«Кстати, очень много наркоты. Есть данные о том, что тут чуть ли не мешками находят так называемые «боевые наркотики», — рассказал он.

По словам Мирошника, бывает, что украинские силовики ведут боевые действия «в состоянии зомби».

Кроме того, военнослужащий Народной милиции ЛНР рассказал журналистам, что неадекватное поведение украинских силовиков в боях за город Попасная в Донбассе видели часто.

«Идет он на танк с автоматом, просто идет на танк и поет гимн, я не знаю, под чем они», — вспоминает военнослужащий.

Он отметил, что на позициях ВСУ находят разные препараты. Одни из них — «Налбук», предназначенный для купирования болевого синдрома. Однако употребляя его в больших дозировках, препарат может оказывать психоактивное действие — вызывать чувство эйфории и состояние наркотического опьянения.

8 апреля российские военные нашли наркотики в брошенном лагере ВСУ. Предположительно, это была марихуана.

7 апреля начальник отдела по обороту наркотиков ЛНР Дмитрий Зименкин рассказал «Известиям», зачем украинские войска используют психотропные вещества. Он отметил, что длительное употребление наркотиков вызывает расстройство психики. Человек уже без этого не может по-другому воспринимает реальность. Употребив вот это, опять становится полон сил и желания что-то делать.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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