Российские военные нашли наркотики в брошенном лагере ВСУ

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин 8 апреля снял лагерь бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

На кадрах видны окопы украинских боевиков, которые те вырыли и оборудовали бревнами. Рядом с ними стоит помещение, где бойцы ВСУ ели и хранили еду.

«Захожу на кухню, тут обеденный стол у них был, а в другой комнате на полке находятся банки с крупами, макаронами, горохом, пшеном, перловкой. Также здесь нашли салфеточки с эмблемой ВСУ», — рассказал корреспондент «Известий».

Затем он спустился в бункер с овощехранилищем. На кадрах запечатлены емкости, в которых, судя по всему, хранился лук. Также российскими военными был найден пакет, в котором, предположительно, находится марихуана.

6 апреля военнослужащие Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали бойца ВСУ, при котором были запрещенные вещества. При украинском бойце был обнаружен пакет с белым порошком и исписанный лист бумаги, в который были завернуты измельченные листья растения. При этом мужчина утверждал, что это ему не принадлежит.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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