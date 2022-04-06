Украинского военного задержали с наркотиками в ЛНР

Бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), при котором были запрещенные вещества, задержали военнослужащие Луганской Народной Республики (ЛНР). Кадры есть в распоряжении «Известий» 6 апреля.

При украинском бойце был обнаружен пакет с белым порошком и исписанный лист бумаги, в который были завернуты измельченные листья растения. При этом мужчина утверждал, что это ему не принадлежит.

Ранее в этот день съемочная группа телеканала «Известия» побывала в населенном пункте Новоахтырка, освобожденном силами ЛНР, и показала брошенную базу украинских военных, которые при отступлении оставили большое количество вооружения и боеприпасов.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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