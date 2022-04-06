Корреспондент «Известий» показал брошенную базу ВСУ

Съемочная группа телеканала «Известия» побывала в населенном пункте Новоахтырка, освобожденном силами Луганской Народной Республики, и показала брошенную базу украинских военных, которые отступая, оставили большое количество вооружения и боеприпасов.

Ранее на базе располагался противотанковый батальон ВСУ. На кадрах видна сгоревшая в ходе боестолкновения украинская военная техника.

6 апреля корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о подготовке штурма Северодонецка, который является ключевым для выхода ЛНР к своим административным границам. Последний рубеж, деревню Пурдовку, полностью зачистили.

24 февраля Россия начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

До этого, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Соответствующие решения глава государства принял на фоне начавшегося 17 февраля обострения обстановки в Донбассе. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

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