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Бойцы ЛНР выбили ВСУ из детского лагеря под Северодонецком

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Корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о подготовке штурма Северодонецка, который является ключевым для выхода Луганской Народной Республики (ЛНР) к своим административным границам. Последний рубеж, деревню Пурдовку, полностью зачистили.

«Сейчас на наших глазах БМП выходит на боевую позицию. В нескольких километрах, а даже метрах, наверное, находится укрепрайон ВСУ. Они спрятались за местным пионерлагерем, и мы увидим работу БМП», — отмечает журналист.

Спецоперация в Донбассе 5 апреля. Текстовая трансляция
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Позже удалось отрезать крупную группу украинских военных, и пехота пошла в наступление.

После боя осталась разбитая украинская техника, а затем уже уцелевшие боевые машины, некогда стоявшие на вооружении ВСУ.

Деревня, бывшая прикрытием украинских силовиков, практически безлюдна. Из более чем 300 семей в ней остались лишь несколько десятков, и почти все они прячутся в подвалах.

Завтра в деревню направят гуманитарную помощь для поддержки местных жителей. Линия фронта уже вплотную приблизилась к Северодонецку и Лисичанску. Таким образом, самая крупная группировка украинской армии оказалась в практически замкнутом кольце.

Ранее, 5 апреля, народная милиция ЛНР сообщила, что подрыв Вооруженными силами Украины цистерны с соляной кислотой в Рубежном может привести к жертвам среди населения. Отмечается, что в заводском районе города распространилось облако отравляющего вещества после подрыва цистерны. В районе проживает более 10 тыс. человек.

В субботу, 2 апреля, мэр города Рубежное Сергей Хортив рассказал «Известиям» об уничтожении националистами инфраструктуры города. По его словам, обстановка достаточно сложная. Украинские националисты уничтожают объекты городской инфраструктуры (водоканалы, подстанции, ЛЭП) и бьют по людям.

В тот же день корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин заявил, что съемочной группе пришлось укрываться в здании администрации Рубежного от обстрела ВСУ. Он отметил, что большинство окон в здании выбито. Помещения опустели, людей внутри нет.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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