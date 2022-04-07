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В ЛНР объяснили причины употребления наркотиков украинскими военными

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Зачем украинские радикальные националистические группировки используют психотропные вещества объяснил корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину начальник отдела по обороту наркотиков Луганской Народной Республики (ЛНР).

Эксперт показал журналисту некоторые образцы изъятых у боевиков запрещенных веществ.

Например, альфа и амфетамин используются для увеличения работоспособности и концентрации внимания, пояснил он.

«Длительное употребление вызывает расстройство психики. Человек уже без этого не может, по-другому воспринимает реальность. Употребив вот это опять становится полон сил и желания что-то делать», — отметил специалист.

Кроме того, среди представленных веществ есть марихуана, которая способна вызвать расслабляющий эффект или позволяет не употреблять алкоголь.

«А вот в шприцах скорее всего опиумные наркотики, вероятно концентрат маковой соломы, который может служить успокоительным и порой болеутоляющим», — добавил собеседник.

По его словам, если химические наркотики употреблять часто: раз в день или несколько раз в день, то мозговые и сердечные ресурсы быстро истощаются.

Эксперт также добавил, что уже около месяца на территории ЛНР не однократно обнаруживают подобные наркотические вещества.

«Видимо, это самое распространенное употребление», — заключил он.

Ранее, 6 апреля, военные ЛНР задержали бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), при котором были запрещенные вещества. У мужчины был обнаружен пакет с белым порошком и исписанный лист бумаги, в который были завернуты измельченные листья растения. При этом он утверждал, что это ему не принадлежит.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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