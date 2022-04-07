В ЛНР объяснили причины употребления наркотиков украинскими военными

Зачем украинские радикальные националистические группировки используют психотропные вещества объяснил корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину начальник отдела по обороту наркотиков Луганской Народной Республики (ЛНР).

Эксперт показал журналисту некоторые образцы изъятых у боевиков запрещенных веществ.

Например, альфа и амфетамин используются для увеличения работоспособности и концентрации внимания, пояснил он.

«Длительное употребление вызывает расстройство психики. Человек уже без этого не может, по-другому воспринимает реальность. Употребив вот это опять становится полон сил и желания что-то делать», — отметил специалист.

Кроме того, среди представленных веществ есть марихуана, которая способна вызвать расслабляющий эффект или позволяет не употреблять алкоголь.

«А вот в шприцах скорее всего опиумные наркотики, вероятно концентрат маковой соломы, который может служить успокоительным и порой болеутоляющим», — добавил собеседник.

По его словам, если химические наркотики употреблять часто: раз в день или несколько раз в день, то мозговые и сердечные ресурсы быстро истощаются.

Эксперт также добавил, что уже около месяца на территории ЛНР не однократно обнаруживают подобные наркотические вещества.

«Видимо, это самое распространенное употребление», — заключил он.

Ранее, 6 апреля, военные ЛНР задержали бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), при котором были запрещенные вещества. У мужчины был обнаружен пакет с белым порошком и исписанный лист бумаги, в который были завернуты измельченные листья растения. При этом он утверждал, что это ему не принадлежит.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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