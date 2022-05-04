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Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы и министров ДНР и ЛНР

Австралия ввела санкции против 75 депутатов Госдумы, министров ДНР и ЛНР
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Правительство Австралии ввело санкции в отношении депутатов Государственной думы и министров Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), о чем стало известно в среду, 4 мая.

Согласно опубликованному на сайте австралийского правительства документу, под ограничения попали 75 российских политиков, более 20 министров ДНР и 15 — ЛНР.

Ранее, 22 апреля, власти Австралии внесли в санкционный список фамилии 147 граждан России. А неделей ранее, 14 апреля, МВД Австралии сообщило, что власти страны ввели санкции в отношении российских энергетических компаний, а также 12 других российских предприятий.

В свою очередь Россия 7 апреля ввела персональные санкции в отношении 228 представителей руководства и парламентариев Австралии. В «стоп-лист» лиц, которым закрыт въезд в Россию, вошли члены австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний.

Санкции стран Запада последовали после решения президента России Владимира Путина 24 февраля провести специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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