Австралия ввела санкции в отношении Лаврова и еще 147 россиян

Власти Австралии внесли в санкционный список министра иностранных дел России Сергея Лаврова и еще 147 граждан РФ. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны в пятницу, 22 апреля.

До этого 14 апреля МВД Австралии сообщило, что власти страны ввели санкции в отношении российских энергетических компаний «Газпром» и «Транснефть», а также 12 других российских предприятий. Также санкции коснулись страхового общества «Согаз» и центра бронирования железнодорожных туров российского национального туристического офиса Visit Russia.

Ранее, 7 апреля, Россия ввела персональные санкции в отношении 228 представителей руководства и парламентариев Австралии. В «стоп-лист» лиц, которым закрыт въезд в Россию, вошли члены австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день заявил, что Австралия наряду с другими государствами ведет «тотальную войну» против РФ в торговле, экономике, а также «захватывает» собственность и денежные средства россиян.

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