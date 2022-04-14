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Австралия ввела санкции против «Газпрома» и «Транснефти»

Австралия ввела санкции против «Газпрома», «Транснефти» и еще 12 российских компаний
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Власти Австралии ввели санкции в отношении российских энергетических компаний «Газпром» и «Транснефть», а также 12 других российских предприятий. Об этом сообщается в письме австралийского МВД, распространенном в четверг, 14 апреля.

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Согласно сообщению ведомств, санкции распространяются на топливно-энергетические компании «Газпром», «Газпромнефть» и «Транснефть».

Кроме того, рестрикции введены в отношении российского производителя автомобилей и двигателей «Камаз», группы алмазодобывающих компаний «Алроса», холдинга «Росэлектроника», ПАО «Ростелеком» и «Русгидро», АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), ПО «Севмаш» (входит в состав Объединенную судостроительную корпорацию), российской судоходной компании «Совкомфлот», Новороссийского морского торгового порта (НМТП).

Также санкции коснулись страхового общества «Согаз» и центра бронирования железнодорожных туров российского национального туристического офиса Visit Russia.

Ранее, 7 апреля, Россия ввела персональные санкции в отношении 228 представителей руководства и парламентариев Австралии. В «стоп-лист» лиц, которым закрыт въезд в Россию, вошли члены австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний.

Так, в черный список попали премьер-министр Скотт Моррисон, его заместитель Барнаби Джойс, министр внутренних дел Карен Эндрюс, министр финансов Саймой Бирмингем, министр обороны Питер Даттон, глава МИДа Мариз Пэйн, генпрокурор Микаэлия Кэш и др.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Австралия наряду с другими государствами ведет «тотальную войну» против РФ в торговле, экономике, а также «захватывает» собственность, денежные средства россиян.

Российские меры были приняты в ответ на санкции со стороны Австралии.

Так, 31 марта Австралия ввела пошлины в 35% на все товары, импортируемые в страну из России и Белоруссии, из-за специальной операции по защите Донбасса.

До этого, 20 марта, правительство Австралии заявило, что вводит запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд в РФ.

18 марта министр иностранных дел Австралии сообщила, что правительство страны вводит новые санкции в отношении 11 российских банков и госучреждений, а также двоих предпринимателей. Под ограничения подпадают Российский фонд национального благосостояния и Министерство финансов России, а также Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк и Московский кредитный банк.

8 марта правительство Австралии одобрило новый пакет санкций в отношении России. В частности, ограничения коснулись представителей Вооруженных сил РФ и лиц, «представляющих стратегический интерес для России».

В отношении России вводятся ограничения на фоне специальной операции по защите мирного населения Донбасса, которая началась 24 февраля.

В Донбассе в середине февраля обострилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и 24 февраля объявил о проведении спецоперации.

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