В «Альтернативе для Германии» призвали запустить «Северный поток – 2»

Лидер партии «Альтернатива для Германии» (АПГ) Тино Крупалла заявил, что власти страны должны запустить «Северный поток – 2». Он считает, что если Германия пойдет на это в обмен на то, чтобы Россия вновь принимала оплату за газ в евро, то такая сделка могла стала бы хорошей идеей. Об этом в пятницу, 29 апреля, он сказал в комментарии «РИА Новости».

«Наша партия считает, что Федеративная Республика Германия должна в любом случае придерживаться введения «Северного потока – 2». Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей», — отметил Крупалла.

Прежде в этот день лидер АПГ заявлял, что замораживание российских валютных резервов — это деструктивная мера, вынуждающая Россию взимать плату за газ в рублях. Он выразил мнение, что возобновление экономических связей с Россией помогло бы Германии договориться об оплате за газ на выгодных для всех условиях. В то же время он отметил, что эпоха нефтедоллара близится к концу и европейские валюты должны укрепляться при торговле энергоносителями.

При этом, как отметила 27 апреля финансовый директор немецкой энергетической компании Uniper — крупнейшего импортера российского газа в Германии, Тиина Туомела, Германия не отказывается от оплаты газа в рублях и продолжает обсуждать эту возможность с Россией. Она подчеркнула, что первый платеж компании за российский газ в рублях могут провести в конце мая.

Ранее, после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик немецкое правительство остановило сертификацию газопровода «Северный поток – 2». Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тогда заявляла, что «проект фактически заморожен» и в обозримом будущем власти страны намерены сократить зависимость от поставок российских энергоносителей.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств. Позднее, 28 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, вызванная тем, что у страны украли довольно значительную сумму резервов.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения заявили о возможности платить рублями за российский газ.