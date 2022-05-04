К военной службе — Один: почему язычество стало фундаментом неонацизма

В социальные сети и Telegram-каналы с начала специальной военной операции стали попадать ролики с языческими ритуалами националистов. На одном из видео азовцы обустраивают капище Перуна и массово проходят обряд кровопускания. На другой записи антифашисты находят сатанистский алтарь неоязычников на разгромленной базе «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ) в селе Верхнеторецком. Свечи, амулеты, пентаграммы, зловещие символы и вуду-куклы — сложно поверить, но это атрибуты «духовной» жизни вполне взрослых людей, да еще и вооруженных до зубов. Почему сказки про древних богов и идея о победе зла над добром стали составляющими культа украинских радикалов, «Известиям» объяснил доктор исторических наук, религиовед Роман Силантьев.

Ориентиры из прошлого столетия

Одна из главных причин необычайной популярности неоязыческих культов у современных нацистов (особенно в Европе) — завет главного идеолога фашизма.

— Гитлер хотел сделать подобные культы официальной религией Третьего рейха уже на излете истории фашистской Германии. В качестве дополнительного символа, в частности, было введено «черное солнце». Проводились магические обряды определенного рода, подразумевалось создание системы лож среди высшего руководства рейха, по аналогии с масонством с ритуалами посвящения.

Автор цитаты «Черное солнце» размещено на заднем плане герба батальона «Азов» (в отношении организации возбуждены уголовные дела в РФ).

Миф с доказательствами

К военной службе Один Фото: ТАСС/Vladik Musienko

Выбор в сторону язычества был сделан нацистами Германии в том числе из-за наличия письменных источников, рассказывающих о скандинавских верованиях, что также стало одной из причин распространения культа. Исторические корни, подробные описания, дошедшие из глубин веков, привлекают неонацистов по всему свету и сегодня.

— У скандинавского язычества все-таки прописана история и вероучение. Если половину славянских богов придумали относительно недавно и толком о них ничего неизвестно — ну не было письменности у славян, не сохранились практически памятники, материальная культура, — то в случае Одина, Тора всё прописано. Та же «Старшая Эдда», например, никуда не делась. Сегодня язычество скандинавское постепенно вытесняет славянское, — рассказывает Роман Силаньев.

Автор цитаты «Старшая Эдда» — поэтический сборник древнеисладнских песен о богах и героях скандинавской мифологии, текст сохранился в древнеисландской рукописи второй половины XIII века.

Сказка стала былью

И тем не менее на славянском язычестве взращено несколько поколений неонацистов Украины, России и Белоруссии. Пробелы в исторических источниках о славянской мифологии были с лихвой компенсированы творческими потугами. Божества были придуманы в художественных произведениях, на которые потом ошибочно ссылались как на реальные литературные памятники, рассказывает историк. Яркий пример — «Велесова книга», давно признанная историками фальшивкой.

Фото: Киностудия им. М. Горького Кадр из фильма «Русь изначальная»

— Немало фантазий в эту тему привнес академик Борис Рыбаков, который занимался темой язычества. В середине 1980-х был снят такой фильм «Русь изначальная», вышедший в преддверии юбилея крещения Руси. Суть ленты сводится к тому, что сволочи — христиане, а язычники — прекрасные люди. То есть на излете советского атеизма уже велась борьба с христианством с позиции язычества. Благодаря таким картинам и советской пропаганде какое-то количество людей заинтересовалось неоязычеством.

Есть смешанные пантеоны — славяно-скандинавские, иногда туда попадают тюркские божества, говорит собеседник «Известий».

— Есть своя специфика у осетинского или марийского язычества, — отмечает эксперт. — Эклектики огромное количество. Везде свой подход — какой-то «деятель» книжку написал, вот по ней они обряды и совершают.

Структура неоязычества, по мнению Романа Силантьева, это совокупность небольших сект.

— Самой крупной считается секта страроверов-инглингов (признана экстремистской и запрещена в России. — «Известия»), их насчитывается до нескольких тысяч от силы. У каждой такой группы свои обряды. Большое разнообразие: одни ямы роют, другие костры специальные выкладывают.

Духовный отец азовцев

На теле украинского нациста (как, впрочем, и в его голове) всё смешалось — с татуировками скандинавских богов соседствуют символы славянской мифологии, эзотерические знаки. Языческий культ неонациста — это переплетение разных деструктивных идей последних двух столетий.

Фото: commons.wikimedia.org Средневековое изображение Вотана — верховного бога германо-скандинавской мифологии

Одним из мощных столпов международного неонацизма Роман Силантьев называет вотанизм. Это языческое течение было разработано Дэвидом Лэйном — известным американским нацистом современности. Этот человек придумал число-код 1488, используемый расистами в качестве лозунга, приветствия. В комбинации зашифровано приветствие Гитлеру и изречение о превосходстве белой расы.

— Сначала он искал обоснования своим идеям в христианских сектах, а потом стал вотанистом. Речь о культе Вотана, то есть германского Одина. Именно вотанистами являются фашисты в значительной степени, — утверждает историк. — Этот культ характерен не только для «Азова». Была такая экстремистская банда Боровикова-Воеводина «Невоград» (запрещена судом в РФ) в Санкт-Петербурге. Вот они как раз были вотанистами.

Постулаты Лэйна были сформулированы довольно просто: «мы супер-раса», «за чистоту крови», «есть чужаки, «скерлинги», их нужно уничтожать, пока они не уничтожили нас», объясняет профессор Силантьев нехитрые преступные догмы нацистов.

— В общем, всё ради белой расы и ее процветания. Дескать, мы сверхлюди и имеем право убивать. То есть это типичная религия ненависти — есть мы, и есть чужие. Христианство, даже в виде сект, плохо подходит для таких идей. Поэтому религию ненависти создают на базе язычества или сатанизма. Хотя на самом деле сатанизм — тоже форма язычества по своей сути.

Отвернулись от распятия

В документах нацистской Германии было прописано, что членство в НСДАП несовместимо с христианским вероисповеданием, напоминает профессор. Лэйн рассуждал в стиле Гитлера, который считал, что традиционное христианство не позволяет оправдать цели Третьего рейха, а это не только массовые уничтожения цыган и евреев, но и неполноценных, с их точки зрения, немцев.

К военной службе Один Нацистский лидер Адольф Гитлер выступает на митинге Фото: Getty Images/Hulton Archive

— Напомню, что по программе «Т-4», они убили более более 200 тыс. немцев — уничтожались душевнобольные, алкоголики, наркоманы, — продолжает эксперт. — И, понятное дело, даже христианские секты никак не могли обосновать это — такой размах убийств противоречит даже извращенному христианству. Поэтому Гитлер пытался сначала немецкое христианство придумать, рассуждая так: обычное христианство — это религия слабых, а мы сделаем христианство для сильных. Но быстро выяснилось, что даже в таком виде это не работает. Стали обращаться к дохристианским верованиям. В итоге и получился вотанизм: культ силы, смерти, полное оправдание любых убийств.

Мостик к школьным убийцам

В вотанизме присутствует самообожествление, говорит Силантьев, то есть адепт может стать богом, если убьет нужное количество врагов, а потом покончит с собой.

— А это уже мостик к «Колумбайну» (движение, запрещенное и признанное террористическим в РФ. — «Известия»), к ритуальным самоубийствам, которые отмечались в России.

Он напомнил, что первые адепты движения были поклонниками Гитлера, а само нападение было совершено 20 апреля, в день его рождения.

К военной службе Один Полиция эвакуирует студентов во время стрельбы в школе «Колумбайн», 20 апреля 1999 года Фото: Getty Images/Steven D Starr

— Число поклонников Гитлера среди массовых убийц очень велико, — отмечает эксперт. — Бекмансуров, обвиняемый в деле о расстреле в Перми, кстати, один из них. Росляков и Галявиев тоже нацистам симпатизировали.

Есть веганы, есть наркоманы

Любопытно, что многие последователи вотанизма — веганы. По словам религиоведа, вклад в увязывание веганства с неонацизмом внесла другая поклонница и последовательница Гитлера — писательница Савитри Деви.

— Существует такое течение эзотерического нацизма, где присутствует веганство. Фашисты часто веганы. Тот же Воеводин, который, отбывая наказание, до смерти забил сокамерника, — веган и поклонник этой писательницы, — рассказывает Силаньев.

Автор цитаты Считается, что Савитри Дэви (настоящее имя Максимиани Джулия Портас) «довела до ума» идеи эзотерического гитлеризма после уничтожения Третьего рейха. Она активно пропагандировала теории расового превосходства, арийского язычества, антисемитизма, распространяла листовки, оправдывающие и пропагандирующие гитлеризм. Одной из первых стала открыто отрицать холокост. Большую часть жизни неофашистка провела в Индии, умерла в нищете.

К военной службе Один Пикет активистов батальона «Азов» (запрещен в РФ) в Киеве Фото: ТАСС/Vladik Musienko

В то же время в некоторых родственных неоязыческих культах не возбраняется употребление наркотиков.

— Это очень распространено. Наркотики и в рацион фашистов входили — первинтин (панцершоколад), например, —говорит Силаньев. — Хотя некоторые ответвления верования упирают на здоровый образ жизни. Но опять же, используют для достижения психоактивного эффекта, например, различные грибы.

В кругу маньяков

По его мнению, в полку «Азов» единого неоязыческого культа нет, скорее всего, их несколько.

— Безусловно, необходимо брать таких военнослужащих в плен, допрашивать и серьезно изучать эти культы, — считает специалист.

Идеологические платформы для программирования людей на убийство себе подобных и самоубийство появились задолго до текущих событий на Украине. Крайняя стадия религии ненависти — это мизантропическая идеология, объясняет историк.

— Несколько лет назад на Украине появилась секта Misanthropic Division (MD, запрещена в РФ), их лозунг: «Убивать за Вотана» . Позже — схожее по идеологии экстремистское движение «Маньяки. Культ убийц» (в отношении членов М.К.У. в России расследуются уголовные дела). Четкая позиция этих организаций — убить всех, включая себя.

К военной службе Один Пожар в здании областного совета профсоюзов в Одессе, 2 мая 2014 года Фото: ТАСС/Андрей Боровский

Флаги MD часто мелькают в милитаристских украинских пабликах, отметились на майдане, ее членов считают причастными ко многим зверствам, в том числе убийствам людей в Одессе 2 мая 2014 года.

Самая опасная идеология на планете

Спецоперация на Украине, бесславные и бессмысленные смерти молодых праворадикалов с промытыми мозгами проливают свет на природу трагических событий последнего десятилетия с участием молодежи постсоветского пространства.

— «Колумбайн» (движение, запрещенное и признанное террористическим в РФ. — «Известия»), по сути, рафинированное воплощение мизантропической идеологии, сатанинский ритуал — сам жить не буду и другим не дам, — считает Силаньев. — Поэтому неоязычество в форме сатанизма, на мой взгляд, самая опасная террористическая идеология. А еще у них в качестве приоритетной цели для атаки выступают несовершеннолетние, чего не было даже у игиловцев (ИГИЛ — международная террористическая организация, запрещена в РФ). У мизантропической идеологии в России, а это помимо «Колумбайна» «Синие киты», «Чистильщики», большинство убитых и доведенных до самоубийства — это подростки.

Замотивированный солдат, как не раз заявлялось об азовцах в проукраинских СМИ, — это едва ли патриот своей земли и народа. Скорее мизантроп. Именно поэтому идеи вотанизма активно культивируются в среде частных военных компаний и наемников.

К военной службе Один Добровольцы батальона «Азов» принимают присягу Фото: Getty Images/NurPhoto