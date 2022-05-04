К военной службе — Один: почему язычество стало фундаментом неонацизма
В социальные сети и Telegram-каналы с начала специальной военной операции стали попадать ролики с языческими ритуалами националистов. На одном из видео азовцы обустраивают капище Перуна и массово проходят обряд кровопускания. На другой записи антифашисты находят сатанистский алтарь неоязычников на разгромленной базе «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ) в селе Верхнеторецком. Свечи, амулеты, пентаграммы, зловещие символы и вуду-куклы — сложно поверить, но это атрибуты «духовной» жизни вполне взрослых людей, да еще и вооруженных до зубов. Почему сказки про древних богов и идея о победе зла над добром стали составляющими культа украинских радикалов, «Известиям» объяснил доктор исторических наук, религиовед Роман Силантьев.
Ориентиры из прошлого столетия
Одна из главных причин необычайной популярности неоязыческих культов у современных нацистов (особенно в Европе) — завет главного идеолога фашизма.
— Гитлер хотел сделать подобные культы официальной религией Третьего рейха уже на излете истории фашистской Германии. В качестве дополнительного символа, в частности, было введено «черное солнце». Проводились магические обряды определенного рода, подразумевалось создание системы лож среди высшего руководства рейха, по аналогии с масонством с ритуалами посвящения.
Миф с доказательствами
Выбор в сторону язычества был сделан нацистами Германии в том числе из-за наличия письменных источников, рассказывающих о скандинавских верованиях, что также стало одной из причин распространения культа. Исторические корни, подробные описания, дошедшие из глубин веков, привлекают неонацистов по всему свету и сегодня.
— У скандинавского язычества все-таки прописана история и вероучение. Если половину славянских богов придумали относительно недавно и толком о них ничего неизвестно — ну не было письменности у славян, не сохранились практически памятники, материальная культура, — то в случае Одина, Тора всё прописано. Та же «Старшая Эдда», например, никуда не делась. Сегодня язычество скандинавское постепенно вытесняет славянское, — рассказывает Роман Силаньев.
Сказка стала былью
И тем не менее на славянском язычестве взращено несколько поколений неонацистов Украины, России и Белоруссии. Пробелы в исторических источниках о славянской мифологии были с лихвой компенсированы творческими потугами. Божества были придуманы в художественных произведениях, на которые потом ошибочно ссылались как на реальные литературные памятники, рассказывает историк. Яркий пример — «Велесова книга», давно признанная историками фальшивкой.
— Немало фантазий в эту тему привнес академик Борис Рыбаков, который занимался темой язычества. В середине 1980-х был снят такой фильм «Русь изначальная», вышедший в преддверии юбилея крещения Руси. Суть ленты сводится к тому, что сволочи — христиане, а язычники — прекрасные люди. То есть на излете советского атеизма уже велась борьба с христианством с позиции язычества. Благодаря таким картинам и советской пропаганде какое-то количество людей заинтересовалось неоязычеством.
Есть смешанные пантеоны — славяно-скандинавские, иногда туда попадают тюркские божества, говорит собеседник «Известий».
— Есть своя специфика у осетинского или марийского язычества, — отмечает эксперт. — Эклектики огромное количество. Везде свой подход — какой-то «деятель» книжку написал, вот по ней они обряды и совершают.
Структура неоязычества, по мнению Романа Силантьева, это совокупность небольших сект.
— Самой крупной считается секта страроверов-инглингов (признана экстремистской и запрещена в России. — «Известия»), их насчитывается до нескольких тысяч от силы. У каждой такой группы свои обряды. Большое разнообразие: одни ямы роют, другие костры специальные выкладывают.
Духовный отец азовцев
На теле украинского нациста (как, впрочем, и в его голове) всё смешалось — с татуировками скандинавских богов соседствуют символы славянской мифологии, эзотерические знаки. Языческий культ неонациста — это переплетение разных деструктивных идей последних двух столетий.
Одним из мощных столпов международного неонацизма Роман Силантьев называет вотанизм. Это языческое течение было разработано Дэвидом Лэйном — известным американским нацистом современности. Этот человек придумал число-код 1488, используемый расистами в качестве лозунга, приветствия. В комбинации зашифровано приветствие Гитлеру и изречение о превосходстве белой расы.
— Сначала он искал обоснования своим идеям в христианских сектах, а потом стал вотанистом. Речь о культе Вотана, то есть германского Одина. Именно вотанистами являются фашисты в значительной степени, — утверждает историк. — Этот культ характерен не только для «Азова». Была такая экстремистская банда Боровикова-Воеводина «Невоград» (запрещена судом в РФ) в Санкт-Петербурге. Вот они как раз были вотанистами.
Постулаты Лэйна были сформулированы довольно просто: «мы супер-раса», «за чистоту крови», «есть чужаки, «скерлинги», их нужно уничтожать, пока они не уничтожили нас», объясняет профессор Силантьев нехитрые преступные догмы нацистов.
— В общем, всё ради белой расы и ее процветания. Дескать, мы сверхлюди и имеем право убивать. То есть это типичная религия ненависти — есть мы, и есть чужие. Христианство, даже в виде сект, плохо подходит для таких идей. Поэтому религию ненависти создают на базе язычества или сатанизма. Хотя на самом деле сатанизм — тоже форма язычества по своей сути.
Отвернулись от распятия
В документах нацистской Германии было прописано, что членство в НСДАП несовместимо с христианским вероисповеданием, напоминает профессор. Лэйн рассуждал в стиле Гитлера, который считал, что традиционное христианство не позволяет оправдать цели Третьего рейха, а это не только массовые уничтожения цыган и евреев, но и неполноценных, с их точки зрения, немцев.
Нацистский лидер Адольф Гитлер выступает на митинге
— Напомню, что по программе «Т-4», они убили более более 200 тыс. немцев — уничтожались душевнобольные, алкоголики, наркоманы, — продолжает эксперт. — И, понятное дело, даже христианские секты никак не могли обосновать это — такой размах убийств противоречит даже извращенному христианству. Поэтому Гитлер пытался сначала немецкое христианство придумать, рассуждая так: обычное христианство — это религия слабых, а мы сделаем христианство для сильных. Но быстро выяснилось, что даже в таком виде это не работает. Стали обращаться к дохристианским верованиям. В итоге и получился вотанизм: культ силы, смерти, полное оправдание любых убийств.
Мостик к школьным убийцам
В вотанизме присутствует самообожествление, говорит Силантьев, то есть адепт может стать богом, если убьет нужное количество врагов, а потом покончит с собой.
— А это уже мостик к «Колумбайну» (движение, запрещенное и признанное террористическим в РФ. — «Известия»), к ритуальным самоубийствам, которые отмечались в России.
Он напомнил, что первые адепты движения были поклонниками Гитлера, а само нападение было совершено 20 апреля, в день его рождения.
Полиция эвакуирует студентов во время стрельбы в школе «Колумбайн», 20 апреля 1999 года
— Число поклонников Гитлера среди массовых убийц очень велико, — отмечает эксперт. — Бекмансуров, обвиняемый в деле о расстреле в Перми, кстати, один из них. Росляков и Галявиев тоже нацистам симпатизировали.
Есть веганы, есть наркоманы
Любопытно, что многие последователи вотанизма — веганы. По словам религиоведа, вклад в увязывание веганства с неонацизмом внесла другая поклонница и последовательница Гитлера — писательница Савитри Деви.
— Существует такое течение эзотерического нацизма, где присутствует веганство. Фашисты часто веганы. Тот же Воеводин, который, отбывая наказание, до смерти забил сокамерника, — веган и поклонник этой писательницы, — рассказывает Силаньев.
Пикет активистов батальона «Азов» (запрещен в РФ) в Киеве
В то же время в некоторых родственных неоязыческих культах не возбраняется употребление наркотиков.
— Это очень распространено. Наркотики и в рацион фашистов входили — первинтин (панцершоколад), например, —говорит Силаньев. — Хотя некоторые ответвления верования упирают на здоровый образ жизни. Но опять же, используют для достижения психоактивного эффекта, например, различные грибы.
В кругу маньяков
По его мнению, в полку «Азов» единого неоязыческого культа нет, скорее всего, их несколько.
— Безусловно, необходимо брать таких военнослужащих в плен, допрашивать и серьезно изучать эти культы, — считает специалист.
Идеологические платформы для программирования людей на убийство себе подобных и самоубийство появились задолго до текущих событий на Украине. Крайняя стадия религии ненависти — это мизантропическая идеология, объясняет историк.
— Несколько лет назад на Украине появилась секта Misanthropic Division (MD, запрещена в РФ), их лозунг: «Убивать за Вотана». Позже — схожее по идеологии экстремистское движение «Маньяки. Культ убийц» (в отношении членов М.К.У. в России расследуются уголовные дела). Четкая позиция этих организаций — убить всех, включая себя.
Пожар в здании областного совета профсоюзов в Одессе, 2 мая 2014 года
Флаги MD часто мелькают в милитаристских украинских пабликах, отметились на майдане, ее членов считают причастными ко многим зверствам, в том числе убийствам людей в Одессе 2 мая 2014 года.
Самая опасная идеология на планете
Спецоперация на Украине, бесславные и бессмысленные смерти молодых праворадикалов с промытыми мозгами проливают свет на природу трагических событий последнего десятилетия с участием молодежи постсоветского пространства.
— «Колумбайн» (движение, запрещенное и признанное террористическим в РФ. — «Известия»), по сути, рафинированное воплощение мизантропической идеологии, сатанинский ритуал — сам жить не буду и другим не дам, — считает Силаньев. — Поэтому неоязычество в форме сатанизма, на мой взгляд, самая опасная террористическая идеология. А еще у них в качестве приоритетной цели для атаки выступают несовершеннолетние, чего не было даже у игиловцев (ИГИЛ — международная террористическая организация, запрещена в РФ). У мизантропической идеологии в России, а это помимо «Колумбайна» «Синие киты», «Чистильщики», большинство убитых и доведенных до самоубийства — это подростки.
Замотивированный солдат, как не раз заявлялось об азовцах в проукраинских СМИ, — это едва ли патриот своей земли и народа. Скорее мизантроп. Именно поэтому идеи вотанизма активно культивируются в среде частных военных компаний и наемников.
Добровольцы батальона «Азов» принимают присягу
— Модель такая: вот были викинги, которых все боялись, а мы — современные викинги, — поясняет эксперт. — Такое верование позволяет мотивировать даже убийство людей за деньги. Ненависть в таком культе поддерживать проще. Те же униаты или раскольники не способны поддерживать столь высокий уровень ненависти, продуцировать ее так, как это делают язычники.