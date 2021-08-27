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В Петербурге приостановлена деятельность движения «Невоград»

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Прокуратура в Санкт-Петербурге пресекла деятельность неонацистского движения «Невоград», участники которого причастны к экстремистским преступлениям. Об этом в пятницу, 27 августа, говорится на сайте надзорного ведомства.

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«Установлено, что на территории Санкт-Петербурга длительное время действовали неонацистские группировки, объединенные названием «Невоград», члены которых совершали насильственные преступления в отношении иностранных граждан и лиц различных национальностей, вероисповедания и расовой принадлежности», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в различные периоды лидеры преступных групп — Алексей Воеводин, Герман Венгервельд, Дмитрий Боровиков, Андрей Колесников, Андрей Клещин пропагандировали идеологию расизма и неонацизма, а также распространяли сведения о совершенных ими жестоких преступлениях с целью возникновения повышенного общественного резонанса. Все указанные граждане привлечены правоохранительными органами к уголовной ответственности, уточнили в ведомстве.

В связи с этим прокуратура направила в Санкт-Петербургский городской суд административный иск о признании деятельности объединения экстремистской и ее запрете на территории страны. До рассмотрения иска прокурор города приостановил деятельность «Невограда», чтобы не допустить совершения новых преступлений, добавляется в сообщении.

Накануне в Москве задержали троих организаторов «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России). Установлено, что с сентября 2017 года по апрель 2020 года группа лиц организовала в столице работу местного подразделения организации, где последователи изучали религиозную литературу, пропагандирующую учение организации, признанной в РФ экстремистской, в том числе и онлайн по видеосвязи.

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