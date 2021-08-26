Троих организаторов «Свидетелей Иеговы» задержали в Москве

Троих организаторов «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России) задержали в Москве. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве.

По версии следствия, с сентября 2017 года по апрель 2020 года группа лиц организовала в столице работу местного подразделения организации. Конспиративные сборы проходили в нескольких квартирах, расположенных в Юго-Западном административном округе Москвы, где последователи изучали религиозную литературу, пропагандирующую учение организации, признанной в РФ экстремистской, в том числе и онлайн по видеосвязи.

«Установлены и задержаны трое организаторов движения 1964, 1971 и 1977 годов рождения, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы склоняли и вербовали новых участников из числа жителей столицы и других субъектов РФ для участия в запрещенном религиозном движении.

По факту организации деятельности экстремистского движения следователи возбудили уголовное дело, основанием для которого послужили материалы об организации в столице деятельности «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России».

По местам проживания подозреваемых организаторов и участников секты были проведены обыски, в ходе которых была изъята компьютерная техника, электронные устройства, экстремистская литература и др.

Ранее, в июле, сообщалось о задержании руководителей ячеек организации «Свидетели Иеговы» в Курганской области.

Религиозная организация «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру религиозные организации были ликвидированы в связи с осуществлением экстремистской деятельности в связи с решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года.