Зеленский заявил о восстановлении целостности Украины как о главной задаче

Восстановление территориальной целостности Украины является главной задачей киевских властей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 3 мая во время беседы с газетой The Wall Street Journal, запись которой была опубликована на официальном YouTube-канале издания.

«Восстановление территориальной целостности — наша задача номер один... Наш максимум — это восстановление территориальной целостности. Это может потом перейти в другие формы переговоров», — прокомментировал он позицию киевских властей.

При этом Зеленский признался, что возможности «получить всё немедленно» у Киева нет.

28 апреля во время переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем Зеленский заявил, что Украина не признает результаты референдумов, которые будут проведены на территориях, неподконтрольных Киеву. Кроме того, он угрожал выйти из переговорного процесса с Россией в случае, если подобное произойдет.

Замглавы МИД России Руденко 25 апреля заявил, что не располагает сведениями о подготовке референдума в Херсоне. По его словам, подобных мероприятий не происходит.

21 апреля глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о том, что после стабилизации ситуации в регионе на освобожденных российскими военными территориях может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем области. По его словам, в демократическом обществе решение о своем будущем должно принимать прежде всего население.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».