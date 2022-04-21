В Харьковской области допустили референдум о будущем региона

После того, как ситуация в Харьковской области стабилизируется, на освобожденных российскими военными территориях может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем региона. Об этом заявил глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в четверг, 21 апреля.

Как указал Ганчев, в демократическом обществе решение о своем будущем должно принимать прежде всего население.

«Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято и решение о проведении, скорее всего, среди населения, опроса, референдума, и далее будем уже решать дальше», — цитирует главу освобожденной территории региона «РИА Новости».

Руководитель временной гражданской администрации также добавил, что у населения Харьковской области прижился термин «новая Украина», но он, скорее, не имеет политического значения.

«Сейчас среди людей ходит понятие «та Украина», которая была еще до операции, то есть нацифицированная, то есть те националисты, которые провозглашали свою идею на всей территории Украины, захватили власть при помощи переворота, при помощи западных покровителей. А то, что население, это даже не мои слова, это говорят те люди, которые здесь живут, они хотят жить в какой-то другой для себя Украине, свободной от всего того, что они видели последние восемь лет», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ближайшие несколько дней намечены запуск тепловой электрической станции (ТЭЦ) в городе Счастье, расположенном в Луганской Народной Республике (ЛНР), и подключение к ней обесточенных Киевом районов Харьковской области.

Также в четверг стало известно, что Росгвардия обнаружила в Харьковской области кассетный боеприпас и ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО). Кроме того, сотрудниками ведомства были досмотрены более 100 домовладений, где спецназовцы обнаружили и уничтожили два кассетных снаряда, а также нашли пять осколочных ручных гранат.

За день до этого газета The New York Times заявила о вероятности того, что украинские войска выпустили кассетный боеприпас в селе Гусаровка Балаклейского района Харьковской области в начале марта. По информации издания, украинская сторона таким образом пыталась вернуть под свой контроль территорию, которую она утратила в конце февраля.

Кроме того 19 апреля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил задокументировать и расследовать обстрел больницы в Харьковской области, в результате которого могли погибнуть дети. По данным МВД ЛНР, представители Вооруженных сил Украины, покидая освобожденную территорию, обстреляли больницу в населенном пункте Липцы Харьковской области, в результате чего снаряд попал в центр развития ребенка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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