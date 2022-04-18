Кассетный боеприпас, который упал в селе Гусаровка Балаклейского района Харьковской области в начале марта, не был выпущен российскими войсками. Об этом сообщает в понедельник, 18 апреля, газета The New York Times.

По версии издания, украинские силы утратили контроль над селом в конце февраля.

«Судя по свидетельствам, рассмотренным The New York Times во время посещения этого района, весьма вероятно, что он был запущен украинскими войсками, которые пытались вернуть эту территорию», — отмечается в статье.

Обстрел, о котором идет речь, произошел 6 или 7 марта. Хотя ракета упала недалеко от жилого дома, никто тогда не пострадал. Однако, отмечает издание, жертвы были при обстрелах в другие дни.

The New York Times напоминает, что ранее ее корреспонденты также установили, что кассетные боеприпасы, возможно, применялись украинскими военными при ударе по городу Безруковка Харьковской области.

Газета отметила, что в министерстве обороны Украины информацию об использовании кассетных боеприпасов комментировать отказались.

Кассетные боеприпасы — это снаряды, состоящие из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или «мелкокалиберных бомб» по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. Конвенция об их запрещении подписана более чем 100 странами, но Украина в их число не входит.

Украинские военные и ранее искажали факты, манипулировали и обвиняли российскую армию в ударах, которые нанесли сами.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.