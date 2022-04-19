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Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела больницы в Харьковской области

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил задокументировать и расследовать обстрел больницы в Харьковской области, в результате которого могли погибнуть дети. Об этом сообщили во вторник, 19 апреля, в пресс-службе Следственного комитета.

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«По данным МВД ЛНР, представители Вооруженных сил Украины обстреляли больницу в населенном пункте Липцы Харьковской области, в результате снаряд попал в центр развития ребенка, где находились дети. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказано в релизе.

Данные сведения будут изучены в рамках расследуемых СК России уголовных дел для сбора доказательственной базы о преступлениях киевского режима и привлечения виновных к уголовной ответственности.

14 апреля сообщалось, что Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела украинскими силовиками колонны автомобилей, эвакуировавшей мирных жителей из Луганской Народной Республики, который произошел в этот же день.

20 марта группа беженцев из Мариуполя рассказала о расстреле двух автобусов с детьми бойцами радикальной националистской группировки «Азов» (в отношении нацбата в РФ возбуждено несколько уголовных дел). По их словам, бойцы прятались в школах и детских садах. Оттуда же они и стреляли. Кроме того, они забирали машины и снимали с них аккумуляторы.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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