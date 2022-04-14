Бастрыкин поручил расследовать обстрел беженцев в Харьковской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела украинскими силовиками колонны автомобилей, эвакуировавшей мирных жителей из Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Согласно информации Генпрокуратуры ЛНР, в Харьковской области колонна автомобилей с беженцами из ЛНР подверглась минометному обстрелу со стороны ВСУ. В результате этого два мирных жителя погибли, трое получили ранения различной степени тяжести»,  сообщили в пресс-службе СКР.

Бастрыкин поручил установить всех причастных к произошедшему лиц для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Обстрел колонны автомобилей с беженцами со стороны ВСУ произошел в четверг, 14 апреля. В прокуратуре ЛНР сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору (пункты а, е, ж ч. 2 ст. 113 УК ЛНР).

20 марта группа беженцев из Мариуполя рассказала о расстреле двух автобусов с детьми бойцами радикального националистского батальона «Азов» (в отношении нацбата в РФ возбуждено несколько уголовных дел). По их словам, бойцы прятались в школах и детских садах. Оттуда же они и стреляли. Кроме того, они забирали машины и снимали с них аккумуляторы.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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