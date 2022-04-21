Прямой эфир
Мир
Индия отказалась принять японский самолет с помощью для Украины
Мир
В больнице Мариуполя обнаружено 26 погибших от обстрелов «Азова»
Интернет
WhatsApp отключит в РФ функцию отправки исчезающих фотографий
Мир
Жители Греции пожаловались на рост цен в стране после введения санкций
Мир
Си Цзиньпин указал на неприемлемость односторонних санкций
Спорт
Джокович назвал сумасшедшим отстранение российских теннисистов от Уимблдона
Мир
Китай впервые показал сверхзвуковую противокорабельную ракету YJ-21
Политика
В МИД РФ заявили о возможности «пятерки» СБ ООН стать гарантами для Киева
Мир
Дипломаты РФ назвали абсурдный характер санкций США свидетельством об отчаянии
Мир
Артиллерия ЛНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ в Попасной
Мир
Премьер Британии назвал продолжение поставок оружия Киеву стратегией НАТО
Сюжет:

Росгвардия обнаружила в Харьковской области кассетный боеприпас и ракету РСЗО

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росгвардия обнаружила в Харьковской области кассетный боеприпас и ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Спецоперация в Донбассе 21 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«В городе Изюме Харьковской области военнослужащими Центра специального назначения Росгвардии при проведении поисковых мероприятий обнаружена неразорвавшаяся ракета реактивной системы залпового огня и кассетный боеприпас, которые были уничтожены накладным зарядом», — говорится в сообщении.

Кроме того, были досмотрены более 100 домовладений, где спецназовцы Росгвардии обнаружили и уничтожили два кассетных снаряда, а также нашли пять осколочных ручных гранат.

19 апреля Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что проанализирует информацию американских журналистов об использовании Украиной запрещенных кассетных боеприпасов.

За день до этого газета The New York Times заявила о вероятности того, что украинские войска выпустили кассетный боеприпас в селе Гусаровка Балаклейского района Харьковской области в начале марта. По информации издания, украинская сторона таким образом пыталась вернуть под свой контроль территорию, которую она утратила в конце февраля.

The New York Times напомнила, что ранее ее корреспонденты также установили, что кассетные боеприпасы, возможно, применялись украинскими военными при ударе по городу Безруковка Харьковской области.

13 апреля председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022