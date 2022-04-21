Росгвардия обнаружила в Харьковской области кассетный боеприпас и ракету РСЗО

Росгвардия обнаружила в Харьковской области кассетный боеприпас и ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

«В городе Изюме Харьковской области военнослужащими Центра специального назначения Росгвардии при проведении поисковых мероприятий обнаружена неразорвавшаяся ракета реактивной системы залпового огня и кассетный боеприпас, которые были уничтожены накладным зарядом», — говорится в сообщении.

Кроме того, были досмотрены более 100 домовладений, где спецназовцы Росгвардии обнаружили и уничтожили два кассетных снаряда, а также нашли пять осколочных ручных гранат.

19 апреля Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что проанализирует информацию американских журналистов об использовании Украиной запрещенных кассетных боеприпасов.

За день до этого газета The New York Times заявила о вероятности того, что украинские войска выпустили кассетный боеприпас в селе Гусаровка Балаклейского района Харьковской области в начале марта. По информации издания, украинская сторона таким образом пыталась вернуть под свой контроль территорию, которую она утратила в конце февраля.

The New York Times напомнила, что ранее ее корреспонденты также установили, что кассетные боеприпасы, возможно, применялись украинскими военными при ударе по городу Безруковка Харьковской области.

13 апреля председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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