Обесточенные Киевом районы Харьковской области запитают от ТЭЦ в Счастье в ЛНР

В ближайшие несколько дней намечен запуск тепловой электрической станции (ТЭЦ) в городе Счастье, расположенном в Луганской Народной Республике (ЛНР), и подключение к ней обесточенных Киевом районов Харьковской области. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил представитель администрации ЛНР.

«В ближайшие несколько дней мы планируем запустить ТЭЦ в Счастье. Сейчас она еще не работает, ее пока чинят. После запуска к ней подключим и те районы Харьковской области, которые отрубили украинские власти от электричества из Харькова», — отметил он в интервью «РИА Новости».

Ранее, 10 апреля, мэр Мелитополя Галина Данильченко рассказала, что киевские власти специально отключили город от электричества сразу после начала российской спецоперации по защите Донбасса. По ее словам, без электричества остались порядка 250 тыс. человек, живущих в городе и примыкающих к нему районах. При этом, как отметила Данильченко, на Украине заявляли, что это российские военные якобы разрушили электроподстанцию.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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