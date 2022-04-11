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Мэр Мелитополя заявила об отключении Киевом города от электричества

Мэр Мелитополя Данильченко: Киев умышленно отключил от электроснабжения 250 тысяч человек
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Киевские власти специально отключили Мелитополь от электричества сразу после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщила мэр города Галина Данильченко.

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По ее словам, без электричества порядка 250 тыс. человек, живущих в городе и примыкающих к нему районах.

Как отметила Данильченко, на Украине заявляли, что это российские военные якобы разрушили электроподстанцию.

«Но это неправда, здесь военные РФ ничего не разрушали. Наоборот, они помогали нам разминировать те подстанции, что были заминированы украинцами, а также полностью восстановить электроснабжение для жизнеобеспечения Мелитополя», — указала мэр в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, заявила Данильченко, украинская сторона пыталась совершить диверсии на водонасосных станциях.

«Чтобы Мелитополь был постоянно обеспечен водой, российские военнослужащие брали под охрану эти станции. Нам пришлось обращаться за помощью к ним, чтобы они нам помогли взять под охрану все эти объекты инфраструктуры. Это нужно было для защиты их от диверсий со стороны Киева, чтобы город мог постоянно получать все необходимое для жизнеобеспечения», — сказала она.

С 24 февраля Мелитополь находится под контролем российских Вооруженных сил.

Ранее, 5 апреля, в интервью «Известиям» начальник департамента образования города Елены Шакура сообщила о возобновлении в Мелитополе с 4 апреля работы университетов, колледжей и училищ. По ее словам, возобновление учебного процесса происходит по программам, утвержденным в сентябре 2021 года, и завершение учебных процессов будет происходить по ним же.

31 марта корреспондент «Известий» Мери Бадунц сообщала о тяжелой гуманитарной ситуации в Мелитополе и мерах, предпринимаемых Москвой по изменению ситуации в городе. Гуманитарную помощь в Мелитополь возят из Крыма — единственного безопасного сейчас направления. В городе наладили поставки продовольствия и медикаментов.

Отмечалось, что украинские власти мстили жителям Мелитополя за желание жить в мирном городе. Сначала из Мелитополя вывезли все наличные деньги, затем закрыли дорогу, а потом отключили связь и интернет.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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