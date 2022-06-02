Постпреды ЕС утвердили тексты новых санкций против России

Постпреды Евросоюза 2 июня утвердили текст юридических документов по новым санкциям против России. Шестой пакет санкций предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, а также частичное эмбарго на нефть, сообщили во французском председательстве ЕС.

Помимо Сбербанка от SWIFT отключат еще два российских и один белорусский банк.

Что касается нефтяного эмбарго, запрет распространяется на импорт российской нефти, перевозимой по морю.

Помимо этого, Евросоюз усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию.

Также расширен перечень граждан РФ, попадающих под санкции. В него вошли бизнесмены, представители СМИ и силовых структур. В последний момент из списка вычеркнули патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, из-за позиции Венгрии.

Согласование шестого пакета санкций стало самым долгим за всё время. Страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть. В итоге 18 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о блокировке нового пакета санкций.

Очередной пакет санкций против России Еврокомиссия (ЕК) передала на утверждение совету Евросоюза 4 мая. Его должны единогласно одобрить все 27 государств — членов ЕС.

Москва в свою очередь неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что санкции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия «достойно» выдержит ограничения.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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