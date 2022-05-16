Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России

Главы МИД Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать шестой пакет санкций против России и продолжат дискуссии. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам министерской встречи.

«Мы обсудили санкции против России. Мы продолжаем дискуссии. ... Сегодня принять решение не представилось возможным», — сказал он.

Он пояснил, что проблемой, как и ранее, «стали разногласия по поводу эмбарго на нефть».

По словам Борреля, дискуссии по шестому пакету будут продолжены на уровне постоянных представителей стран ЕС.

Днем ранее перед заседанием Совета ЕС Боррель заявил о серьезных разногласиях в ЕС по вопросу эмбарго на нефть из РФ. Он пояснил, что главы МИД постараются разблокировать ситуацию, но оппозиция очень сильна.

6 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла, что Евросоюзу будет непросто достигнуть единства по предложенному эмбарго на поставки российской нефти, так как страны — члены ЕС «по-разному готовы к такому шагу».

4 мая Еврокомиссия (ЕК) передала совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России. Его единогласно должны одобрить все 27 государств-членов ЕС. Тогда же Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций предлагается поэтапно запретить импорт российской нефти.

Также шестой пакет санкций предлагает введение ограничений и в отношении Сбербанка, в частности, его отключение от системы платежей SWIFT, а также запрет вещания в ЕС трех крупных государственных телеканалов России.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Новость дополняется