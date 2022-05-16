Боррель заявил о серьезных разногласиях в ЕС по вопросу эмбарго на нефть из РФ

Главы МИД ЕС не смогут разблокировать в понедельник вопрос о нефтяном эмбарго против России из-за серьезных разногласий. Об этом сообщил в понедельник, 16 мая, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Мы, конечно, будем обсуждать это (нефтяное эмбарго. — Ред.), и мы постараемся разблокировать ситуацию, но я не могу этого гарантировать, поскольку оппозиция очень сильна», — сказал Боррель перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Накануне он заявил о желании Евросоюза добиться полного запрета импорта российской нефти в Европу, что, по его словам, является очень непростым, особенно для таких государств, как Венгрия, которые не имеют выход к морю. Однако, как отметил глава дипломатии ЕС, в конечном итоге согласие по этому вопросу будет достигнуто.

Ранее, в понедельник, сообщалось, что Германия откажется от импорта российской нефти до конца текущего года, даже если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу. Как отмечалось, правительство канцлера Германии Олафа Шольца намерено предпринимать так называемые национальные меры и ввести собственные санкции против России из-за спецоперации по защите Донбасса, не ориентируясь на действия Европейского союза.

Сейчас в ФРГ уже пытаются заключать сделки с альтернативными поставщиками нефти. Список стран, которые будут продавать нефть Германии, пока не озвучивается.

6 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла, что Евросоюзу будет непросто достигнуть единства по предложенному эмбарго на поставки российской нефти, так как страны — члены ЕС «по-разному готовы к такому шагу». При этом в Брюсселе ведутся переговоры с представителями государств, которые по большей части не имеют выхода к морю, на них обсуждаются альтернативные пути поставок нефти.

Эмбарго на российскую нефть предварительно включено в шестой пакет санкций ЕС, который сейчас обсуждается лидерами стран Европы. 8 мая сообщалось, что постпреды Евросоюза снова не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, которая продолжила блокировать предложение о запрете импорта российской нефти, задерживая весь пакет рестрикций. За несколько дней до этого, 4 мая, также не пришли к соглашению по введению эмбарго на импорт нефти из России, тогда обеспокоенность выразили Чехия и Болгария, Венгрия и Словакия хотели быть освобождены от запрета на поставки нефти.

Шестой пакет санкций против России, в котором предполагается поэтапно полностью запретить импорт российской нефти, доставляемой по морю и по трубопроводам, а также неочищенной и очищенной нефти, был передан на рассмотрение постпредов стран ЕС 4 мая.

Между тем, как отмечал генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо на встрече с официальными лицами ЕС, утраченные на фоне санкций против России объемы российской нефти, поставляемой в страны Евросоюза (ЕС), невозможно будет компенсировать. Баркиндо подчеркнул, что результате антироссийских санкций мировой рынок может потерять около 7 млн баррелей нефти в день, таким образом, может произойти одно из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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